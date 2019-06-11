Международная платежная система Visa на основании анализа трат российских туристов за границей в период с 2015 по 2018 год спрогнозировали семипроцентный рост расходов на поездки за рубеж в летний период, сообщает ТАСС.
По оценке специалистов, 2,3 млн держателей карт Visa отправятся с июня по август на отдых (страны ближнего зарубежья не учитываются).
В среднем каждый из них потратит 826 долларов, из них 83% придутся на расчеты картой, остальные – наличными, подсчитали эксперты.
Наибольшее увеличение трат россиян ожидается в Грузии, Тунисе и на Кипре – рост до 25%. Лидером по общему объему потраченных денег станет Италия, прогнозируют аналитики Visa.
Расходы туристов из РФ в Северной Америке могут вырасти на 12%, в Азии – на 11%, в Европе – на 8%.
Комментарии
вообще не трачу ничего за границей все в путевку включено
Учитывая что 50% населения никогда не были за границей это очень актуальная статья.