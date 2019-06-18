Уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей возбуждено в отношении молодых людей в городе Заринске.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 15 июня текущего года сотрудниками полиции было установлено местонахождение компании молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.
"В ходе проведения задержания подозреваемые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказали активное сопротивление, а также нанесли двум полицейским удары руками и ногами, причинив физическую боль, тем самым применили к представителям власти насилие, не опасное для жизни и здоровья", – добавляют в СКР.
В настоящее время двое подозреваемых определены под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии
Двое под стражу? Та для профилактики все это быдло надо было запереть.
То есть сотрудники уехали - а эти обезьяны продолжили бухать? Это типа нормально? Они такой толпой в таком состоянии - явная угроза обществу.
А в некоторых особо демократических странах в таком случае стреляют на поражение, и в следующий раз у других даже мысли не возникает "причинять физическую боль" полицейскому.