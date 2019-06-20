Ученые университета Купера (США) заявили о еще одной угрозе, которую несет глобальное потепление любителям отдыха у моря, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.
Тенденция несет возможность для широкого распространения теплолюбивой бактерии Vibrio vulnificus, которая обитает в водах, где температура выше 13 градусов по Цельсию.
Если она распространится по побережьям популярных пляжей, то в зоне риска заражения могут оказаться отдыхающие.
Попасть в организм Vibrio vulnificus может при купании через ранку либо с морепродуктами, не прошедшими должной термической обработки.
Как пишет РИА Новости, для людей с сильной иммунной системой она не несет большой опасности.
Те же, у кого ослабленный иммунитет, могут заболеть некротическим фасциитом, который может привести к ампутации конечности или смерти.
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