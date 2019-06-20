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Ученые рассказали о смертельной угрозе отдыха у моря

, ИА "Амител"
Из-за глобального потепления получает распространение бактерия Vibrio vulnificus
Пляж / Фото: из архива amic.ru

Пляж / Фото: из архива amic.ru

Ученые университета Купера (США) заявили о еще одной угрозе, которую несет глобальное потепление любителям отдыха у моря, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

Тенденция несет возможность для широкого распространения теплолюбивой бактерии Vibrio vulnificus, которая обитает в водах, где температура выше 13 градусов по Цельсию.

Если она распространится по побережьям популярных пляжей, то в зоне риска заражения могут оказаться отдыхающие.

Попасть в организм Vibrio vulnificus может при купании через ранку либо с морепродуктами, не прошедшими должной термической обработки.

Как пишет РИА Новости, для людей с сильной иммунной системой она не несет большой опасности.

Те же, у кого ослабленный иммунитет, могут заболеть некротическим фасциитом, который может привести к ампутации конечности или смерти.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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