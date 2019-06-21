Компьютерные игры могут получить возрастные маркеры

В России могут ввести обязательную возрастную квалификацию и маркировку компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, с целью защиты детей от продукции, демонстрирующей акты насилия, пишет "Парламентская газета".
Законопроектом предлагается распространить требования, предъявляемые ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путем введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции.
В связи с установлением указанного требования инициатива предусматривает более поздний срок введения в действие, поскольку производителям игр потребуется время на проведение экспертизы, нанесение маркировки на информационную продукцию.
Авторы инициативы подчеркивают, что принятие документа позволит усилить меры защиты детей от опасного контента и обеспечить более высокий уровень их информационной безопасности.
Комментарии
ну все. теперь точно заживем!!!