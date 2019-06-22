Архитекторы раскритиковали обновленный проект Дворца спорта в Барнауле

Градостроительный совет города Барнаула отклонил первоначальный проект обновления фасада Дворца спорта и зрелищ, который при новом собственнике сменил название на "Титов-арену". Об этом рассказал один из участников совета, известный архитектор Александр Деринг.
Отметим, что проект подготовил другой известный архитектор Сергей Черепанов, который делал, например, "Карандин-Арену". Фасад же самой большой в крае площадки для проведения спортивных мероприятий первоначально планировалось сделать в цветах хоккейного клуба "Динамо-Алтай": темно-синим. В этих же цветах будут и мягкие кресла внутри самого ледового дворца. За счет реконструкции удастся увеличить число посадочных мест до 4,5 тысячи человек. Это удастся сделать за счет уменьшения поля и переноса ВИП-ложи.
На фасаде также установят большой мультимедийный экран (8 на 12 метров) с выходом на Социалистический проспект для ретрансляции матчей, лед окантуют новыми бортами с акриловым застеклением, появится новое светодиодное освещение. Кроме того, кассы с улицы будут перенесены в здание, где также будут значительные изменения. Нижнюю часть фасада пока перестраивать не будут. Здесь даже оставят мозаичный барельеф.
Новый собственник – Михаил Дроздов – полностью меняет холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, также будут заменены все деревянные и пожароопасные конструкции.
Однако у градостроительного совета возникло много вопросов к собственнику и его проекту. В частности их не устроило цветовое решение спортивного объекта, которое не вписывается в архитектурный ансамбль центра города. В итоге проект было предложено переделать и представить уже в обновленном виде на одном из следующих советов. Загвоздка в том, что арена должна быть готова к началу осени, когда в Барнауле начнется первый международный турнир по хоккею среди студентов. Сейчас внутри дворца идут ремонтные работы.
Здание Дворца спорта и зрелищ в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года. Причинами стали нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля Крайсовпроф подписал договор о продаже объекта бизнесмену Михаилу Дроздову. Сумма сделки не раскрывается, но она не ниже кадастровой стоимости – 200 миллионов рублей.
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