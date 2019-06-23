23 июня в парке культуры и отдыха Горно-Алтайска стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Как сообщает городская мэрия, главной площадкой торжества стала центральная городская площадь.
С 14:00 до 18:00 там пройдут соревнования по киберспорту, танцам и функциональному многоборью, а также играм "Крокодил", "Монополия" и "Твистер".
Для тех, кто не желает соревноваться, можно принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, мастер-классах по бросковой технике, восточным единоборствам и рукопашному бою, изготовлению кукол, канзаши, прыжкам на спортивных батутах и скандинавской ходьбе.
Для молодежи, уже успевшей обзавестись семьей и детьми, организованы семейные зоны. К радости отдыхающих будут работать выставки и фотозоны. Также дети смогут поучаствовать в викторине, мастер-классе "Веселая химия", продемонстрировать силу удара и опробовать аквагрим.
В 18:00 стартует награждение по итогам молодежного фестиваля "Горный МИКС – 2019".
В 19:30 оно продолжится вечерней развлекательной программой. Она продлится до 22:00.
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