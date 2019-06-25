Хлеба и зрелищ: самые яркие гастрономические фестивали Алтая

"Хлеба и зрелищ". Это выражение из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа, не теряет актуальности и спустя много веков. В последнее время событийные мероприятия, которые предусматривают не просто различные виды активности (мастер-классы, флешмобы, игры и т. д.), но и возможность попробовать необычные блюда, особенно популярны.

В Алтайском крае, например, летом 2019 года состоится около десяти гастрономических фестивалей, два из них – в заключительные выходные июня. Amic.ru рассказывает, где можно будет интересно провести время, а также вкусно поесть и выпить.

БелокурихаФест

Дата проведения: 25-27 июня 2019 года.

Место проведения: г. Белокуриха.

Парад гастрономических фестивалей в Алтайском крае открывает "БелокурихаФест". Ведущие рестораны Белокурихи ("Мишель", "Биршале", "Бивер", "Пятое колесо", "Встреча у реки", "Трапеза", "Беловодье", "Братчина", "Барон фон Альбрехт", "Благодать") представят специальное меню и будут проводить различные акции. Ростовая кукла "Белка" станет связующим звеном праздника.

"По замыслу организаторов, "БелокурихаФест" поможет привлечь к основному мероприятию – "АлтайФесту" тех, кто сейчас отдыхает в здравницах Белокурихи и хотел бы разнообразить свой отдых участием в большом фестивале, который недавно был включен в топ-10 лучших гастрономических фестивалей России. В дальнейшем "БелокурихаФест" станет самостоятельным фестивалем", – рассказали в администрации города.

АлтайФест

Даты проведения: 28-29 июня 2019 года.

Место проведения: с. Новотырышкино, ТРК "Сибирское подворье".

Межрегиональный гастрономический фестиваль "АлтайФест" проводится в Алтайском крае с 2013 года и уже не нуждается в представлении. Фестиваль напитков стал самым масштабным событием отрасли по производству напитков, число гостей праздника достигает 40 тысяч человек. По данным ТурСтат, в 2019 году "АлтайФест" вошел в десятку лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России в июньские выходные.

Официальное открытие "АлтайФеста" состоится в субботу, 29 июня. Праздник начнется с карнавала-шествия и театрального представления на ипподроме. В этом году в программу включили соревнования водителей вилочных погрузчиков "Живая сталь", квесты, мастер-классы по танцам, мини-спектакли от театра "Куклы-великаны", выступления музыкантов. Будет работать арт-кафе с авторскими коктейлями от Андрея Сапсаева, а также школа юных барменов "Киндер бар". "АлтайФест" – это не только напитки, но и вкусные блюда из мяса. На празднике будет работать большая гриль-зона.

Ах! Фест

Даты проведения: 29-30 июня.

Место проведения: с. Алтайское, долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье".

Дегустационно-гастрономическое шоу с участием известных столичных шеф-поваров пройдет в селе Алтайском в третий раз. Помимо рестораторов, в празднике примут участие производители и переработчики продукции, сыроделы, ремесленники и артисты.

Среди звездных гостей фестиваля бренд-шеф "Помидорка", бренд-шеф "Midea Russ", фуд-продюсер "Мастершеф" и "Мастершеф дети", телеведущий, ведущий своего ютуб-блога Василий Емельяненко (г. Москва), шеф-повар ресторана Lan Gusto Дмитрий Михайлов (г. Барнаул), основатель Российской гастроботаники Андрей Колодяжный (г. Москва) и другие.

На территории фестиваля будет работать гриль-зона, зона мороженого и конфет, полевая кухня, зона лимонада, зона здоровых закусок, чайная обитель и даже средневековая кухня. Запланированы различные развлечения для взрослых и детей.

Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно"

Дата проведения: 20 июля 2019 года.

Место проведения: Алтайский край, Романовский район, с. Романово.

В Романовском районе живут потомки украинских переселенцев. Местные жители сохранили традиционные рецепты этого народа, и каждый год устраивают у себя фестиваль вареников, угощая туристов десятками видов этого лакомства. На празднике готовят самый большой вареник, который продают с аукциона. Хозяйки соревнуются в лепке вареников на скорость.

Как и любой другой алтайский гастрономический фестиваль, "Всэ будэ смачно" не обходится без меда, сыров, сувениров и выступления артистов. На фестивале 2018 года в Романовском районе гости съели 950 кг вареников с 50 видами начинок.

"Сырная деревня" в селе Куяган

Дата проведения: 10 августа 2019 года.

Место проведения: Алтайский край, Алтайский район, с. Куяган.

В селе Куяган был основан старейший сырзавод Алтайского края. В начале августа сюда съезжаются туристы со всего региона, чтобы попробовать местные сыры, мед и другую фермерскую продукцию, посмотреть концерт, поучаствовать в спортивных состязаниях.

Есть в программе и необычные дисциплины, например, бои на мешках с сеном, скоростное тягание груженых телег, жим головки сыра размером с колесо автомобиля и т. п.

Медовый Спас на Алтае: краевой фестиваль

Дата проведения: 14 августа 2019 года.

Место проведения: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Белокуриха, Славгород, Яровое.

Почти весь август производители меда напрямую торгуют на двух площадях Барнаула, а в день Медового Спаса ярмарка превращается в праздник и охватывает остальные города края.

На медовых ярмарках можно попробовать разные виды меда, медовухи, бальзамов, медовых десертов, узнать о целебных свойствах перги, воска и пыльцы, настоек из прополиса и прополисных холстиков. В этот день среди пчеловодов проходит конкурс по откачке меда, а для гостей праздника устраивают разные развлечения.

В 2017 году "ТурСтат" включил "Медовый Спас на Алтае" в десятку наиболее популярных у российских туристов гастрономических фестивалей.

Медово-яблочный Спас в Макарьевке

Дата проведения: 24 августа 2019 года.

Место проведения: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка.

Еще один праздник меда и урожая устраивают в селе Макарьевка Алтайского района. Сюда съезжаются фермеры и пчеловоды из Алтайского края и Республики Алтай.

Гостям предлагают традиционные славянские развлечения (хоровод вокруг костра, катание яблок с горки, прыжки через веревочку) и современные виды досуга (пейнтбол, файер-шоу, полеты на дельталете). Также в Макарьевке проходят мастер-классы по гончарному делу и лозоплетению, выступления артистов и казаков.

Дни алтайского сыра: краевой фестиваль

Дата проведения: 24 августа 2019 года.

Место проведения: Алтайский край, Барнаул.

В конце августа в Барнауле проходит краевой фестиваль "Дни алтайского сыра", где можно попробовать новинки от алтайских сыроделов, блюда с использованием сыра, научиться правильно резать сыр и узнать, как его варят и коптят. Организаторы устраивают соревнования по катанию сырных голов и плетению гигантских сырных косичек и другие развлечения для детей и взрослых.

Знакомство с традициями

Каждый из перечисленных праздников посещают тысячи туристов и местных жителей, турагентства организуют доставку на праздники, предлагая путешествия одного дня или туры с ночевкой в отелях и гостевых домах. Огромный интерес к гастрономическим фестивалям объяснила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

"В последние несколько лет событийный туризм приобретает все больше сторонников. Нам интересно не только отдохнуть, но и посмотреть, познакомиться с кухней, культурой и традициями того места, в котором мы живем или в котором оказались. Гастрофест популярен именно потому, что это уникальная возможность попробовать местную кухню, поучаствовать в приготовлении блюд", – сказала она.