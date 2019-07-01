Асфальт провалился перед новой школой в Барнауле. Яма образовалась перед школой № 135 на улице Сиреневой, 135. Об этом сообщил пользователь соцсети "ВКонтакте" в сообществе "Барнаул 22".
"Только построенная школа №135 по адресу Сиреневая, 16. Первое июля, час дня – уже латают дыры в асфальте методом "навалить досок и залить гудроном". Надеемся, это надежный метод, и яма на этом месте больше не появится. Все лучшее детям, так сказать", – сообщил пользователь.
Школа на 550 мест в квартале 2008 была построена в 2018 году и торжественно открыта в январе 2019-го. В здании школы есть оборудованные учебные классы, столовая, два спортивных зала, актовый зал, библиотека.
Комментарии