Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России

Группа экологов из Италии и Швейцарии провела специальное исследование, чтобы узнать, какую площадь Земли вне городов и населенных пунктов можно засадить деревьями. Его результаты опубликованы в издании Science.

Ранее исследователи подсчитали, что необходим еще триллион гектаров леса необходим для предотвращения глобального потепления из-за парниковых газов, уточняет посвященный науке интернет-портал N+1.

При расчетах ученые исходили из того, что можно осуществлять посадки только в незаселенной территории, где нет никаких хозяйственных угодий, а почва пригодны для произрастания большого количества деревьев.

В общей сложности нашлось 900 миллионов гектаров (площадь Бразилии), что при засадке могло бы сохранить 205 гигатонн углерода.

Больше всего подходящей земли обнаружили в России, США, Канаде, Бразилии, Австралии и Китае. На эти страны пришлось в общей сложности больше половины свободного под леса пространства всего мира.

РФ способна произрасти еще 151 миллионом гектаров леса, то есть 1/6 от общего подходящего пространства, утверждают исследователи.

"Если мы начнем действовать сейчас, мы сможем сократить уровень соединений углерода в атмосфере на 25 процентов. Это концентрация почти столетней давности", — подводит итог руководитель исследования Томас Кроутер.