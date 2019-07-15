Девушка не старше 30 лет склоняла школьников к совершению суицида через группу смерти "Синий кит", сообщает местное издание "Бердск-Онлайн".

Подозреваемую задержали 13 июля. У нее изъяли ноутбук. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "склонение к совершению самоубийства".

Как утверждает новосибирское СМИ, по указанию гражданки в ближайшее время могли совершить суицид несколько российских подростков.

Напомним, что группа "Синий кит" получила печальную известность после нескольких самоубийств несовершеннолетних.

После этого ее запретили в России, а в отношении ведущих ее людей правоохранители возбуждали уголовные дела.