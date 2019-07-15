Девушка не старше 30 лет склоняла школьников к совершению суицида через группу смерти "Синий кит", сообщает местное издание "Бердск-Онлайн".
Подозреваемую задержали 13 июля. У нее изъяли ноутбук. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "склонение к совершению самоубийства".
Как утверждает новосибирское СМИ, по указанию гражданки в ближайшее время могли совершить суицид несколько российских подростков.
Напомним, что группа "Синий кит" получила печальную известность после нескольких самоубийств несовершеннолетних.
После этого ее запретили в России, а в отношении ведущих ее людей правоохранители возбуждали уголовные дела.
Комментарии
А она там не упала 27 раз головой об асфальт "совершенное случайно", пока ее в отделение везли? Жаль....
А, может, она пыталась сбежать? Пристрелили бы при попытке бегства.
Ща повылазят либертасты которые будут орать, что это произвол путина против честных служителей свободного интернета
Девушки склоняла школьников к совершению суицида
А зачем? В чем выгода? Для чего это надо? Чтобы населения было поменьше? Зачем этим заниматься?