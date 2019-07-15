Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели двоих пенсионеров при пожаре 13 июля в селе Веселоярск (Рубцовский район), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В качестве главных версий причины возгорания рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося назначены несколько судебных экспертиз. По их результатам следователи примут процессуальное решение.

Напомним, 67-летний хозяин дома и его 63-летняя супруга погибли во время ночного пожара в частном доме. Прибывшие огнеборцы не смогли спасти людей из-за позднего сообщения о пожаре.