Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана

Три самолета вылетели из аэропорта Барнаула, в котором ранее возникли проблемы из-за густого тумана.

Согласно данным сервиса Flightradar24, аэропорт покинул Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, направившись в Новосибирск. Сразу же следом за ним вылетел небольшой турбовинтовой самолет Beech 300 Super King Air 350.

Практически только что аэропорт покинул еще один Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Новосибирск.

Готовится к вылету Airbus A320 авиакомпании Ural Airlines.

В аэропорту сообщили, что также рейсы не могли вылететь в Барнаул в связи с густым туманом.

Минувшей ночью Барнаул накрыло густым туманом. Видимость в городе была в пределах 10-20 метров.