Великий английский писатель Оскар Уайльд говорил: "Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым". В Алтайском крае уже давно придумали эликсир, позволяющий ветеранам спорта чувствовать себя молодыми. Юбилейная Спартакиада для пенсионеров состоялась в Алтайском крае уже в 10-й раз.

Ее финальные старты прошли 20-21 июля в городском Парке спорта и на других спортивных площадках Барнаула. В общей сложности в соревнованиях пенсионеров приняли участие 2000 человек: женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше. В финал вышли пенсионеры Алейского, Бийского, Славгородского, Каменского, Рубцовского, Заринского, Павловского районов и Барнаула. Они выступили в восьми видах состязаний: волейбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, дартс, комбинированная эстафета.

Обязательным условием для участия была принадлежность к Союзу пенсионеров Алтайского края. Центральные события развернулись 20 июля в барнаульском Парке спорта. Там прошли соревнования по легкой атлетике, дартсу и шахматам. В целом мероприятие было больше похоже на встречу старых друзей, но в беге на 1000 метров развернулась борьба за победу. Первым на дистанции оказался барнаулец Александр Бурдастых с результатом 3 минуты и 24 секунды.

В общекомандном зачете первыми стали представители Барнаула, второе место у пенсионеров Бийского округа, замкнул тройку призеров Заринский округ. По результатам краевых финальных соревнований сформируют сборную Алтайского края для участия во Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Она пройдет с 24 по 28 августа в Уфе.

Проведение Х юбилейной спартакиады пенсионеров края стало возможным, в том числе благодаря поддержке Максима Банных – координатора проекта "Победа в каждом из нас". Представители регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" обратились к Максиму Анатольевичу с просьбой поддержать стремление пенсионеров к активному образу жизни. А поскольку суть проекта "Победа в каждом из нас" и заключается в помощи людям стремящимся к победам, координатор, конечно же, откликнулся на просьбу.

"Мы хотим побудить молодое поколение изучать историю своей семьи, чтобы память сердца переходила от одного поколения к другому. Но очень важно, чтобы и старшее поколение присоединилось к нашему проекту, рассказало нам о героях Алтая, помогло молодежи в сборе информации о достойных людях. Ведь победы действительно есть в каждом из нас, в каждой семье", – уверен Максим Банных.