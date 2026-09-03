Овнам сегодня может понадобиться проявить больше дипломатии, чем обычно. Кто-то рядом может настаивать на своем, и привычное желание быстро доказать свою правоту только усложнит ситуацию. Попробуйте сначала понять, чего хочет другая сторона. Возможно, за спором скрывается не противоречие, а разное понимание цели.

В работе хороший день для переговоров и совместных задач. Вашу инициативу заметят, если вы покажете готовность учитывать мнение коллег.

После обеда может появиться возможность исправить старую ошибку или вернуться к вопросу, который когда-то пришлось отложить.

Вечером полезно переключиться на физическую активность.

Совет дня: убедить человека проще, когда он чувствует, что его услышали.