Молодых людей на уборку мусора планируется привлекать не менее двух раз в месяц / Фото: barnaul.org

Молодежная акции по санитарной очистке парка имени В.И. Ленина прошла в Барнауле, сообщается на официальном сайте города.

"Комитетом по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Индустриального района была организована акция по уборке территории парка им. В.И. Ленина, рядом с парком "Лесная сказка", – рассказали в мэрии.

Участие в акции приняли более 20 молодых людей, которые очистили от объявлений столбы ограждения, убрали мусор на участке парка площадью более 600 квадратных метров.

Всего было собрано 27 мешков мусора. Подобные акции, как отмечается, планируется проводить не менее двух раз в месяц.

Ранее кучи мусора вновь нашли в березовой роще в Барнауле на Солнечной поляне, причем недавно эту зону отдыха очистили от выкинутого людьми хлама.