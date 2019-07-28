Мусор в березовой роще в Барнауле / Фото: Руслан Муравьев / vk.com/barneos22

Мусор вновь появился в березовой роще в Барнауле на Солнечной поляне, которую недавно очистили от выкинутого людьми хлама, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Решил сегодня прогулялся по березовой роще на Солнечной поляне. Зайдя туда, я просто ужаснулся от увиденного. Бутылки, шприцы, строительный мусор и другой хлам жизнедеятельности человека", – рассказывает житель Барнаула.

Он отметил, что больше всего его возмутило то, что там был человек, который, не стесняясь посторонних, выбрасывал мусор. На замечания и вопросы он никак не реагировал, сделав вид, что не слышит.

"Далее мне попалось место, где кто-то себе оборудовал место для отдыха, поставив там себе лавочку и стол. Но и там мусора видимо-невидимо. Так вот, у меня возник вопрос в первую очередь к людям, отдыхающим там: неужели вам самим там приятно находиться? Разве трудно за собой убрать, вы же сами там отдыхаете? Что за свинство-то?" – недоумевает мужчина.

"А помнится мне, 10 лет назад там было гораздо чище и приятней. Так как все-таки бороться со свинством людей? И это проблема не только этой рощи, но и нашего ленточного бора, да и вообще всех мест, где побывал "человек", – заключил барнаулец.

В комментариях к публикации рассказывают, что не так давно березовую рощу очистили от мусора, вывезя оттуда три грузовых машины различного хлама.

Ранее барнаульский регоператор "ЭКО-Комплекс" прокомментировал ситуацию с мусором на берегу Оби.