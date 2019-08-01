Известный телеведущий Валдис Пельш в интервью РИА "Новости" признался, что красивее Алтая и Камчатки он ничего не видел.

"Алтай и Камчатка, пожалуй, самые прекрасные места, что я видел в жизни, – рассказал телеведущий. – Даже Байкал не произвел на меня такого впечатления".

Он восхитился алтайскими крабами и даже попытался провести аналогию между регионом и автомобилем.

"Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный, – заявил Пельш. – Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин мощность. Мощность запредельная".

Напомним, в 2016 году Пельш участвовал в съемках фильма об Алтайском крае "Дорогами Алтая". Фильм рассказывал о природе и достопримечательностях региона, о туристических проектах и людях, живущих здесь. Часть картины посвятили царской псовой охоте.

В том же году съемочная группа во главе с Пельшем приезжала в Республику Алтай для съемок документального фильма "Легенды Алтая", который рассказывает о регионе, истории, культуре, о населении и удивительной природе. Там телеведущего искусали пчелы.

Валдис Пельш – музыкант, шоумен, телеведущий, продюсер, директор детского и развлекательного вещания Первого канала (2001-2004). Больше всего он известен по программам "Угадай мелодию" и "Розыгрыш".