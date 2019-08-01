Известный телеведущий Валдис Пельш в интервью РИА "Новости" признался, что красивее Алтая и Камчатки он ничего не видел.
"Алтай и Камчатка, пожалуй, самые прекрасные места, что я видел в жизни, – рассказал телеведущий. – Даже Байкал не произвел на меня такого впечатления".
Он восхитился алтайскими крабами и даже попытался провести аналогию между регионом и автомобилем.
"Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный, – заявил Пельш. – Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин мощность. Мощность запредельная".
Напомним, в 2016 году Пельш участвовал в съемках фильма об Алтайском крае "Дорогами Алтая". Фильм рассказывал о природе и достопримечательностях региона, о туристических проектах и людях, живущих здесь. Часть картины посвятили царской псовой охоте.
В том же году съемочная группа во главе с Пельшем приезжала в Республику Алтай для съемок документального фильма "Легенды Алтая", который рассказывает о регионе, истории, культуре, о населении и удивительной природе. Там телеведущего искусали пчелы.
Валдис Пельш – музыкант, шоумен, телеведущий, продюсер, директор детского и развлекательного вещания Первого канала (2001-2004). Больше всего он известен по программам "Угадай мелодию" и "Розыгрыш".
Комментарии
А жители Алтайского края считают прекрасным местом Москву. Потому что её жители могут всё посмотреть и сравнить.
Да да, а еще в москве зарплаты и возможности больше и вообще все бабки в москве
"москве зарплаты и возможности больше "
И жилье дороже в разы.
У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.
алтайскими крабами (с)
шта? почему я столько лет живу тут и ни разу не ела алтайского краба?
почему пельш раздражает?
1.08.2019 10:31
krash
Тебе не поможет москва. Что бы иметь зарплату надо работать. Кто работает и у нас хорошо живет. А вы и там будите нищим..
Алтай великолепен. Говоря о Мощи все таки имеют ввиду Горный Алтай. Приятно слышать это от публичных людей.
1.08.2019 10:59
- гость -
И где-же у нас есть работа, чтобы работать и иметь нормальную зарплату?
1.08.2019 11:10
месный
Её много. Но надо было учиться и в принципе не быть ограниченным человеком. Дуракам много не платят.
Помню, 19 лет назад, выпускаясь из школы, я уже понимал, что из класса хорошо будут жить 3-4 человека. Остальные существовать. Так и есть.
У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.
А москвичи ИМЕЮТ квартиру в собственности и платят ЖКХ не 30тр., а зарплата и пенсии на сравнимы.
А вы и там будите нищим..
И немного безграмотными.
Её много.
Но на всех не хватит, даже с хорошим образованием.
1.08.2019 11:15
- гость -
Примеры приведи хоть с хэдхантера?
А дуракам как раз хорошо платят если их родственники куда пристроили.
У нас вообще без связей на хорошую работу не устроишся!
1.08.2019 11:35
месный
Скитался тут один программист с зп. 100 тыщ, вот тебе пример. Сейчас что то молчит, наверное на югах пузо греет, одни пернатые только с докучаева и пишут
одни пернатые только с докучаева и пишут
А на докучайке что, курятник построили?
1.08.2019 13:01
- гость - Хорошо что не построили одного петуха хватает
"Кто работает и у нас хорошо живет"
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Лошадь много работает. Да много кто много работает, а хорошо живут совсем не многие.
А когда у тебя оклад, то сколько не работай, больше не получишь.
Узко мыслите, возможно, из-за небольшого жизненного опыта, судя по возрасту.
Может все таки имели в виду камчатские крабы? ))
1.08.2019 10:33
- гость -
"москве зарплаты и возможности больше "
И жилье дороже в разы.
У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.
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При зарплате в 150-200 тыс.руб. выгоднее снимать жилье в Москве, чем в Барнауле на барнаульскую зп
1.08.2019 13:29
- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?
1.08.2019 12:46
- гость -
ничё не понял. он получал 100 или хотел 100
И много ли у нас вакансий на 100 вы видили вообще?
1.08.2019 14:18
месный
он утверждал, что столько получает.
1.08.2019 13:50
- гость -
1.08.2019 13:29
- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?
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Подавляющее большинство моих знакомых из Москвы.
Ох уж эти знаменитые алтайские крабы!
- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?
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Подавляющее большинство моих знакомых из Москвы.
Хорош людям лашу на уши вешать, большинство получает по 150-200)))Рассмешил,у меня там тоже немало знакомых,башковитый парень программист(приезжий с Барнаула) получает макс 100,и за квартиру отваливает 35,а за 50 можно и здесь работу найти
Нищий в Москве и нищий на алтае это огромная разница)
1.08.2019 14:33
- гость -
Ну это тока если его кто-то туда по своим связям устроил, на 100ку у нас просто так по объявлению точно не возьмут. Возьмут чъего-то родственника/нужного человека, а потом, попозже, возмут ещё одного на 15ху который будет его работу выполнять.
Утверждал, хмм.. анегдот есть:
Приходит дед к врачу и говорит вот мой сосед тоже дет хвастается говорит заночь 4 раза может свою бабку, я тоже так хочу
на что врач говорит : ну дак вы тоже говорите.