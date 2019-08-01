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Новости

Валдис Пельш назвал Алтай и Камчатку самыми прекрасными местами

, ИА "Амител"
Телеведущий признался, что даже Байкал не произвел столь сильного впечатления
Валдис Пельш / Фото: video.rambler.ru

Валдис Пельш / Фото: video.rambler.ru

Известный телеведущий Валдис Пельш в интервью РИА "Новости" признался, что красивее Алтая и Камчатки он ничего не видел.

"Алтай и Камчатка, пожалуй, самые прекрасные места, что я видел в жизни, – рассказал телеведущий. – Даже Байкал не произвел на меня такого впечатления".

Он восхитился алтайскими крабами и даже попытался провести аналогию между регионом и автомобилем.

"Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный, – заявил Пельш. – Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин мощность. Мощность запредельная".

Напомним, в 2016 году Пельш участвовал в съемках фильма об Алтайском крае "Дорогами Алтая". Фильм рассказывал о природе и достопримечательностях региона, о туристических проектах и людях, живущих здесь. Часть картины посвятили царской псовой охоте.

В том же году съемочная группа во главе с Пельшем приезжала в Республику Алтай для съемок документального фильма "Легенды Алтая", который рассказывает о регионе, истории, культуре, о населении и удивительной природе. Там телеведущего искусали пчелы.

Валдис Пельш – музыкант, шоумен, телеведущий, продюсер, директор детского и развлекательного вещания Первого канала (2001-2004). Больше всего он известен по программам "Угадай мелодию" и "Розыгрыш".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.08.2019 10:28
- гость -

А жители Алтайского края считают прекрасным местом Москву. Потому что её жители могут всё посмотреть и сравнить.

0  0
1.08.2019 10:31
krash

Да да, а еще в москве зарплаты и возможности больше и вообще все бабки в москве

0  0
1.08.2019 10:33
- гость -

"москве зарплаты и возможности больше "
И жилье дороже в разы.
У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.

0  0
1.08.2019 10:34
- гость -

алтайскими крабами (с)
шта? почему я столько лет живу тут и ни разу не ела алтайского краба?

0  0
1.08.2019 10:54
- гость -

почему пельш раздражает?

0  0
1.08.2019 10:59
- гость -

1.08.2019 10:31
krash
Тебе не поможет москва. Что бы иметь зарплату надо работать. Кто работает и у нас хорошо живет. А вы и там будите нищим..

0  0
1.08.2019 11:05
- гость -

Алтай великолепен. Говоря о Мощи все таки имеют ввиду Горный Алтай. Приятно слышать это от публичных людей.

0  0
1.08.2019 11:10
месный

1.08.2019 10:59
- гость -

И где-же у нас есть работа, чтобы работать и иметь нормальную зарплату?

0  0
1.08.2019 11:15
- гость -

1.08.2019 11:10
месный
Её много. Но надо было учиться и в принципе не быть ограниченным человеком. Дуракам много не платят.
Помню, 19 лет назад, выпускаясь из школы, я уже понимал, что из класса хорошо будут жить 3-4 человека. Остальные существовать. Так и есть.

0  0
1.08.2019 11:19
- гость -

У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.

А москвичи ИМЕЮТ квартиру в собственности и платят ЖКХ не 30тр., а зарплата и пенсии на сравнимы.

0  0
1.08.2019 11:19
- гость -

А вы и там будите нищим..

И немного безграмотными.

0  0
1.08.2019 11:20
- гость -

Её много.

Но на всех не хватит, даже с хорошим образованием.

0  0
1.08.2019 11:35
месный

1.08.2019 11:15
- гость -

Примеры приведи хоть с хэдхантера?
А дуракам как раз хорошо платят если их родственники куда пристроили.
У нас вообще без связей на хорошую работу не устроишся!

0  0
1.08.2019 12:46
- гость -

1.08.2019 11:35
месный
Скитался тут один программист с зп. 100 тыщ, вот тебе пример. Сейчас что то молчит, наверное на югах пузо греет, одни пернатые только с докучаева и пишут

0  0
1.08.2019 13:01
- гость -

одни пернатые только с докучаева и пишут

А на докучайке что, курятник построили?

0  0
1.08.2019 13:04
- гость -

1.08.2019 13:01
- гость - Хорошо что не построили одного петуха хватает

0  0
1.08.2019 13:09
- гость -

"Кто работает и у нас хорошо живет"
----
Лошадь много работает. Да много кто много работает, а хорошо живут совсем не многие.
А когда у тебя оклад, то сколько не работай, больше не получишь.
Узко мыслите, возможно, из-за небольшого жизненного опыта, судя по возрасту.

0  0
1.08.2019 13:10
- гость -

Может все таки имели в виду камчатские крабы? ))

0  0
1.08.2019 13:29
- гость -

1.08.2019 10:33
- гость -
"москве зарплаты и возможности больше "
И жилье дороже в разы.
У меня подруга снимает однушку в Москве за тридцатку.
-------
При зарплате в 150-200 тыс.руб. выгоднее снимать жилье в Москве, чем в Барнауле на барнаульскую зп

0  0
1.08.2019 13:50
- гость -

1.08.2019 13:29
- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?

0  0
1.08.2019 14:18
месный

1.08.2019 12:46
- гость -

ничё не понял. он получал 100 или хотел 100
И много ли у нас вакансий на 100 вы видили вообще?

0  0
1.08.2019 14:33
- гость -

1.08.2019 14:18
месный
он утверждал, что столько получает.

0  0
1.08.2019 14:49
- гость -

1.08.2019 13:50
- гость -
1.08.2019 13:29
- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?
---------
Подавляющее большинство моих знакомых из Москвы.

0  0
1.08.2019 15:17
Павсекакий

Ох уж эти знаменитые алтайские крабы!

0  0
1.08.2019 15:23
- гость -

- гость -
И много ваших знакомых в Москве зарабатывает 150-200 тыс?
---------
Подавляющее большинство моих знакомых из Москвы.

Хорош людям лашу на уши вешать, большинство получает по 150-200)))Рассмешил,у меня там тоже немало знакомых,башковитый парень программист(приезжий с Барнаула) получает макс 100,и за квартиру отваливает 35,а за 50 можно и здесь работу найти

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1.08.2019 15:52
- гость -

Нищий в Москве и нищий на алтае это огромная разница)

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1.08.2019 15:59
месный

1.08.2019 14:33
- гость -

Ну это тока если его кто-то туда по своим связям устроил, на 100ку у нас просто так по объявлению точно не возьмут. Возьмут чъего-то родственника/нужного человека, а потом, попозже, возмут ещё одного на 15ху который будет его работу выполнять.

Утверждал, хмм.. анегдот есть:
Приходит дед к врачу и говорит вот мой сосед тоже дет хвастается говорит заночь 4 раза может свою бабку, я тоже так хочу
на что врач говорит : ну дак вы тоже говорите.

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