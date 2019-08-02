Мэрия Барнаула сообщила о возобновлении работ по укладке ливневой канализации в центре города – на улице Ползунова, на участке от проспекта Ленина до площади Свободы.
20 сентября 2018 года их приостановили, из-за того что при строительстве были обнаружены человеческие останки.
В связи с этим там сначала проведут археологические раскопки, в которых примут участие ведущие историки и археологи города. Работы стартуют 4 августа. Их завершение запланировано на 30 ноября.
Отметим, что в этой части города производились захоронения еще с середины XVIII века.
В частности, здесь были погребены изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр и другие.
Захоронения появились после завершения строительства в 1749 году первой барнаульской православной церкви апостолов Петра и Павла.
Комментарии
зачем там ливневка, ведь там нет проблем с отводом воды, в отличие от Павловского траката/Малахова и Павловского тракта/Попова, где постоянные потопы после дождей - делайте там, а не просто деньги зарывайте в землю
Кто-нибудь понимает что слово "древний" не совсем подходит к 18 веку?
Да сейчас проведут археологические раскопки, рассказывайте. Нашему краю это очень не интересно и даже не выгодно, мы наоборот последние деревянное зодчество спалим, а каменное разрушим до конца что бы поставить высокий стеклянный дом с возможностью сдавать в аренду. Такие города как Тобольск всеми силами сохраняют свое наследие, а мы ковыряемся в костях, что дом на Ленской в прямом смысле построен на кладбище, а когда коммуникации к нему вели через стадион так что просто вызывало шок. А церковь на нагорном парке строили те вообще красиво вывозили на камазах грунт с костями и сыпали их на Сиреневой, что прохожие даже были в шоке откуда там человеческие кости. А знаете что делали подростки когда такое увидели? Они взяли череп и сделали из него подсвечник или пепельницу. Как вам такие археологические раскопки по Алтайски?
"древний" у них теперь такое же слово паразит как и "автоледи", "огнеборец", "кластер",... Теперь по 3 раза на дню вставлять будут, пока раскопки не закончат.
Разрыли прям историю нашего города. Древний конечно глаз режет.
в прошлом году 4 месяца делали, теперь в этом году 4 месяца, причем не в начале лета а как оно заканчивается. Лучше бы на Ползунова дальше между Соцем и Красноармейским сделали, там постоянно лужа.