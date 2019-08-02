Мэрия Барнаула сообщила о возобновлении работ по укладке ливневой канализации в центре города – на улице Ползунова, на участке от проспекта Ленина до площади Свободы.

20 сентября 2018 года их приостановили, из-за того что при строительстве были обнаружены человеческие останки.

В связи с этим там сначала проведут археологические раскопки, в которых примут участие ведущие историки и археологи города. Работы стартуют 4 августа. Их завершение запланировано на 30 ноября.

Отметим, что в этой части города производились захоронения еще с середины XVIII века.

В частности, здесь были погребены изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр и другие.

Захоронения появились после завершения строительства в 1749 году первой барнаульской православной церкви апостолов Петра и Павла.