Поездка в зону отчуждения смертельно опасна, считает алтайский ликвидатор Сергей Путинцев, несмотря на то, что Чернобыль планируется сделать тур-зоной. Приказ, который разрешил туристам свободно посещать эту территорию, глава Украины подписал в июле на церемонии запуска в эксплуатацию нового "саркофага". Интерес к Припяти подогрел и американский сериал компании HBO, повествующий о трагедии 1986-го года. Еще до выхода ленты, в 2018 году, по данным Минэкологии Украины зону посетили 63 тысячи туристов. Но так ли безопасны популярные экскурсии, корреспондент Amic.ru узнал у человека, который побывал у реактора не в качестве туриста.

Турист по приказу

Опасения собеседника не безосновательны. Октябрь и ноябрь 86-го года он провел вблизи взорвавшегося реактора при устранении последствий ЧС и не понаслышке знает о воздействии радиации. Сейчас ликвидатору еще нет и 60-ти, а он уже перенес четыре операции на сердце и одну на почке. В свою очередь организаторы экскурсий, которых в интернете представлено более десятка, утверждают, что путешествия абсолютно безопасны.

"Новым саркофагом накрыли, и что дальше, а землю куда деть зараженную? Если вспомнить времена с 86-го по 88-й, под Черниговом в районе города энергетиков Славутич были надписи вдоль дорог: "Съезд на обочину запрещен, радиация". Поэтому мое мнение такое: кто хочет умереть – добро пожаловать в Чернобыль", – предостерегает ликвидатор.

По его словам, в момент аварии множество отравляющих веществ распространилось на огромные территории, и период распада некоторых составляет 80 лет. "Может где-то распад уже произошел, куда водят туристов", – не исключает Сергей Путинцев.

"Пройдись по мертвому городу и почувствуй себя настоящим сталкером! Экстрим-туры в Чернобыльскую зону отчуждения", – гласит лозунг международной компании. Как правило, туристы едут за острыми ощущениями, а не гулять по окрестностям. Например, комната, где первые пожарные, тушившие ЧАЭС, оставили свою зараженную одежду, пользуется огромной популярностью. Хотя обладатели этих вещей погибли мучительной смертью.

Ликвидаторы использовали респираторы и несколько раз в день меняли одежду, а те, кто выходил на крышу к реактору, применяли свинцовые пластины. Понятно, что сейчас уровень радиации намного ниже. Однако ни на одном из сайтов известных тур-операторов, предлагающих такие экскурсии, я не увидел ограничений для беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем. Получается, что в зоне настолько безопасно, что экскурсия рекомендуется всем".

Опасности нет

Приверженцы экстремального отдыха на месте катастрофы ссылаются на то, что излучений нет, и саркофаг от всего защитит. В подтверждение они приводят цифры на дозиметрах.

Сергей Путинцев, как и ряд участников алтайской региональной общественной организации инвалидов "Семипалатинск – Чернобыль", относится к таким замерам скептически. "Я не сертифицировал эти дозиметры. Есть одноразовые: его включил – он показал, и все, надо выбрасывать отработанный патрон. Какие модели применяют бизнесмены, неизвестно. В 1986-м мы получали накопители: их ставили в аппарат и он показывал, сколько уже накоплено. Вышел на территорию, потом зафиксировал новые данные", – говорит мужчина.

По его словам, для безопасного туризма надо измерить дозиметрами абсолютно всю территорию, включая подъезды на станцию. При этом осталось много зараженного оборудования, которое было брошено еще во время эвакуации. Возможно, для использования Чернобыля как тур-центра придется подождать 50 лет, считает собеседник.

Сергей вспоминает, что в Чернобыльской зоне был хороший песок, и сталкеры тайком копали его и отвозили на строительные площадки, зарабатывая на этом. Уже через много лет на огромных расстояниях от самой станции находили дома, где люди массово заболевали.

"Я могу сравнить добровольную поездку в Чернобыль с прыжками по высоткам без страховки, – резюмирует ликвидатор. – Если кожа начинает чесаться после выхода в зону, значит, ты попал под мощное излучение", – говорит он тем, кто все-таки направился в Припять.