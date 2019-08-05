Понедельник, 5 Август, 11:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,64
€ 71,71
Обь
188см -47

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Алтайский ликвидатор аварии на ЧАЭС: "Кто хочет умереть – добро пожаловать в Чернобыль"

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Тур-операторы обещают незабываемое и безопасное путешествие к ядерному реактору
Туристы в зоне отчуждения / Фото: belsat.eu

Туристы в зоне отчуждения / Фото: belsat.eu

Поездка в зону отчуждения смертельно опасна, считает алтайский ликвидатор Сергей Путинцев, несмотря на то, что Чернобыль планируется сделать тур-зоной. Приказ, который разрешил туристам свободно посещать эту территорию, глава Украины подписал в июле на церемонии запуска в эксплуатацию нового "саркофага". Интерес к Припяти подогрел и американский сериал компании HBO, повествующий о трагедии 1986-го года. Еще до выхода ленты, в 2018 году, по данным Минэкологии Украины зону посетили 63 тысячи туристов. Но так ли безопасны популярные экскурсии, корреспондент Amic.ru узнал у человека, который побывал у реактора не в качестве туриста.

Турист по приказу

Опасения собеседника не безосновательны. Октябрь и ноябрь 86-го года он провел вблизи взорвавшегося реактора при устранении последствий ЧС и не понаслышке знает о воздействии радиации. Сейчас ликвидатору еще нет и 60-ти, а он уже перенес четыре операции на сердце и одну на почке. В свою очередь организаторы экскурсий, которых в интернете представлено более десятка, утверждают, что путешествия абсолютно безопасны.

"Новым саркофагом накрыли, и что дальше, а землю куда деть зараженную? Если вспомнить времена с 86-го по 88-й, под Черниговом в районе города энергетиков Славутич были надписи вдоль дорог: "Съезд на обочину запрещен, радиация". Поэтому мое мнение такое: кто хочет умереть – добро пожаловать в Чернобыль", – предостерегает ликвидатор.

По его словам, в момент аварии множество отравляющих веществ распространилось на огромные территории, и период распада некоторых составляет 80 лет. "Может где-то распад уже произошел, куда водят туристов", – не исключает Сергей Путинцев.

"Пройдись по мертвому городу и почувствуй себя настоящим сталкером! Экстрим-туры в Чернобыльскую зону отчуждения", – гласит лозунг международной компании. Как правило, туристы едут за острыми ощущениями, а не гулять по окрестностям. Например, комната, где первые пожарные, тушившие ЧАЭС, оставили свою зараженную одежду, пользуется огромной популярностью. Хотя обладатели этих вещей погибли мучительной смертью.

Ликвидаторы использовали респираторы и несколько раз в день меняли одежду, а те, кто выходил на крышу к реактору, применяли свинцовые пластины. Понятно, что сейчас уровень радиации намного ниже. Однако ни на одном из сайтов известных тур-операторов, предлагающих такие экскурсии, я не увидел ограничений для беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем. Получается, что в зоне настолько безопасно, что экскурсия рекомендуется всем".

Опасности нет

Приверженцы экстремального отдыха на месте катастрофы ссылаются на то, что излучений нет, и саркофаг от всего защитит. В подтверждение они приводят цифры на дозиметрах.

Сергей Путинцев, как и ряд участников алтайской региональной общественной организации инвалидов "Семипалатинск – Чернобыль", относится к таким замерам скептически. "Я не сертифицировал эти дозиметры. Есть одноразовые: его включил – он показал, и все, надо выбрасывать отработанный патрон. Какие модели применяют бизнесмены, неизвестно. В 1986-м мы получали накопители: их ставили в аппарат и он показывал, сколько уже накоплено. Вышел на территорию, потом зафиксировал новые данные", – говорит мужчина.

По его словам, для безопасного туризма надо измерить дозиметрами абсолютно всю территорию, включая подъезды на станцию. При этом осталось много зараженного оборудования, которое было брошено еще во время эвакуации. Возможно, для использования Чернобыля как тур-центра придется подождать 50 лет, считает собеседник.

Сергей вспоминает, что в Чернобыльской зоне был хороший песок, и сталкеры тайком копали его и отвозили на строительные площадки, зарабатывая на этом. Уже через много лет на огромных расстояниях от самой станции находили дома, где люди массово заболевали.

"Я могу сравнить добровольную поездку в Чернобыль с прыжками по высоткам без страховки, – резюмирует ликвидатор. – Если кожа начинает чесаться после выхода в зону, значит, ты попал под мощное излучение", – говорит он тем, кто все-таки направился в Припять.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

5.08.2019 07:30
- гость -

Если кожа начинает чесаться после выхода в зону, значит, ты попал под мощное излучение", – говорит он


Если кожа начинает чесаться, значит ты давно не мылся.
Какое вам дело до чужой страны? Везде свой нос суете, москали, жить всех учите, сперва на своей кухне научитесь борщ варить. Разберитесь со своими пожарами, наводнениями, воровством, пенсионным возрастом, отсутствием выбора, рабством, но и тогда не надо сувать свой длинный нос в чужие дела, буратины!

0  0
5.08.2019 07:36
- гость -

Расеяне, согласно опросу, признали самым правдивым ведущим Соловьева (?????!!!!!!!).
При этом Познер, имеющий свое мнение, в этом опросе на последнем месте, после Киселева и Скабеевой.

0  0
5.08.2019 08:45
Гость

Так Сергей песок продавал,что-ли?

0  0
5.08.2019 08:57
- гость -

Чумовая статья! Очень понравилось. Ни фига не понял правда....

0  0
5.08.2019 09:14
- гость -

период распада некоторых составляет 80 лет
дальше можно не читать - эксперт там был, но не специалист и говорит сугубо свое личное мнение

0  0
5.08.2019 09:27
- гость -

С 86 года прошло 33. Там все изменилось.
Не думаю что там еще опасно. Ведь живут люди в хиросимах и нагасаках.
Российскому чиновнику надо о своих людях больше заботы проявлять, а не о чужих государствах только думать.

0  0
5.08.2019 09:30
&

Почему Серёжа запрещает ИМ посещать радиоактивную клоаку? На кого работает Серёжа? Почему он так заботится о НИХ, незаконно захвативших власть в некогда братской республике? Наоборот, надо разрешать ИМ выпиливать самих себя любым извращённым способом! "Кто не скачет - тот не сталкер!", "Не был в Зоне - не укроп!", "Саркофаг понад усе!".

0  0
5.08.2019 10:22
Выше отписавшимся

Поезжайте конечно ! Счастливого пути ! Вы сами хозяева своей жизни .

0  0
5.08.2019 10:33
Друк

"Какое вам дело до чужой страны? Везде свой нос суете, москали, жить всех учите, сперва на своей кухне научитесь борщ варить. Разберитесь со своими пожарами, наводнениями, воровством, пенсионным возрастом, отсутствием выбора, рабством, но и тогда не надо сувать свой длинный нос в чужие дела, буратины!"

да вы нужны, плевать на вас и вашу страну, человек всего лишь предостерегает граждан России от поездки в эту радиоактивную дыру, а до вас нам дела нет!

0  0
5.08.2019 10:36
Друк

а почему ты суешь свой нос в наши дела, лезешь на Российские сайты и пишешь свое никчемное мнение, нам непонятно, сиди на своих укросайтах.

0  0
5.08.2019 11:12
- гость -

5.08.2019 10:36
Друк

Покормил тролля, кросавчег! Щас он продолжит накидывать, будь готов парировать..

0  0
5.08.2019 11:23
ещё гость

Период распада стронция, которым заражена зона 300 лет. Делайте выводы, можно туда соваться или жизнь дороже!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:14
4 августа в Алтайском крае сохранятся дожди, ливни и грозы 0
10:52
Алтайский завод произведет шины для секретного бомбардировщика 2
10:38
Житель Барнаула на корабле NASA отправил свое имя на Марс 6
10:01
Я хожу по плитке "Алом" и выигрываю! В Барнауле завершился творческий конкурс 2
09:37
"Ох уж эти шаманы". Мощный ураган с грозой обрушился на Барнаул 7
08:58
Россияне стали больше тратить на отдых в стране 10
08:15
Самолет из Турции не смог приземлиться в Барнауле из-за грозы 4
07:52
Названа причина смерти Вилли Токарева 0
07:34
Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp 1
07:03
Эталоны женской красоты царской России 11
06:36
"Я не похож": проект канадского фотографа о случайных "близнецах" 0
06:02
Алтайский ликвидатор аварии на ЧАЭС: "Кто хочет умереть – добро пожаловать в Чернобыль" 12
23:40
Названы самые продаваемые люксовые авто 2019 года в России 0
22:39
Ученый рассказал, кто выигрывает от лесных пожаров 3
21:27
Ставки по рублевым вкладам физлиц продолжают снижаться в России 0
20:52
Шансонье Вилли Токарев умер 2
19:55
Инструктора по водному туризму поймали с марихуаной на Алтае 2
19:30
МЧС предупреждает о граде и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Новый спорткомплекс открыли в Алтайском крае 5
17:58
2,8 млн га леса горит в труднодоступных местах России 0
17:34
Авиация Минобороны потушила 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири 2
16:59
Cadillac с алтайскими номерами сбил рабочего в Новосибирске 1
16:25
Фестиваль фермерской еды "СВОЁ" впервые пройдет в Барнауле 1
15:59
Спасатели поймали женщину при попытке суицида в Новосибирске 0
15:29
Вирус списал 45 тысяч рублей со счетов барнаульца 1
14:58
Пенсионер утонул в протоке Оби в Новосибирске 0
14:35
Molly показала новый откровенный наряд перед концертом на Алтае 4
13:57
Эксперт прогнозирует скачок цен на кедровые орехи 1
13:31
"Да простят меня жители": путешественник рассказал о Бийске 2
12:46
Трое подростков пострадали в пьяном ДТП в Новосибирской области 1
12:20
Томенко пообещал сохранить память о народном губернаторе Евдокимове 4
11:50
"Рос в семье". Сироты жестоко избили ногами соседа в Бийске 7
11:08
Тарасенко привезет в Новосибирск Кубок Стэнли 0
10:36
Человеческие кости у реки нашел рыбак в Алтайском крае 0
10:05
Любимое место на Алтае назвал Олег Тактаров 1
09:38
Сотрудница Алтайского ОПФР дарит коллегам сладкие букеты 2
09:02
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз 0
06:48
Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров 21
06:23
Питомцы, которых оставили дома одних 7
23:40
Девушку насмерть сбили на проблемном пешеходном переходе в Барнауле 26
22:41
"Утонувший" детсад в Иркутской области решили не восстанавливать 0
21:46
Италия предложила помощь в тушении лесных пожаров в Сибири 0
20:40
Женщина спровоцировала драку россиян в самолете и попала на видео 3
19:56
Проспект Комсомольский перекроют в Барнауле с 4 августа из-за ремонта коллектора 1
19:38
СК заподозрил ФБК Навального в отмывании одного миллиарда рублей 6
18:50
От +9 до +35: погода в Алтайском крае на 4 августа 0
17:46
Томенко вручил ключи от квартир шести семьям молодых специалистов 2
17:06
Ловкая воровка подменила бриллианты на 1,6 млн евро бульонными кубиками Maggi 0
16:19
"Недавно губернатор поменялся": блогер из Таджикистана записал видео про Барнаул 6
15:38
Водитель больше переживал за телефон, чем за свою "девятку" после ДТП в Барнауле 2
14:33
Алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ 4
14:06
Житель Барнаула может стать пивоваром в среднем за 1,1 млн рублей 5
13:51
Четыре тысячи добровольцев с ранцевыми огнетушителями помогают остановить пожары в Сибири 1
12:59
Барнаульская пенсионерка решила вылечить голову по телефону и потеряла два млн рублей 12
12:43
Опасность похмелья для организма раскрыли медики 1
11:49
"Водитель гнал по встречке": серьезное ДТП произошло на трассе Р-256 на Алтае 6
11:35
Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым 4
10:58
Минобороны показало на видео, как уничтожаются боевики в Сирии 0
09:48
Ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 млрд рублей за полгода 2
09:09
Путин подписал закон о повышении детских пособий и изменении критерия нуждаемости 5
07:22
Как и где в Барнауле благоустроят дворы в 2019 году. Инфографика 8
06:52
Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде 8
06:34
"Ожившая" ягода: невероятные фигуры из арбузов 0
06:13
Жизнь в "гробах": фотопроект о жилье в Гонконге 15
06:01
Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет 13
00:34
Алтайские спасатели отправились тушить лесные пожары в Сибири 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.