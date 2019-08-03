Барнаульская пенсионерка решила вылечить голову по телефону и потеряла два млн рублей

Жительница Барнаула 1937 года рождения обратилась в полицию с жалобой на мошенников, которые обманули ее на два миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Некоторое время назад женщина увидела по телевизору рекламу, что некоторые люди могут посредством телефонного разговора лечить головные боли. Женщина позвонила по указанному в рекламе телефону и оставила свои контактные данные", — говорится в сообщении.

С пенсионеркой связалась "помощница целительницы" и рассказала, что их центр находится в Москве. Также она заявила, что сеансы лечения платные, но эти деньги пойдут в организацию "красный крест" на помощь другим людям.

Пенсионерка согласилась на все условия. Лечили ее посредством телефонных сеансов, при этом каждый раз просили перевести деньги. В итоге женщина отдала около двух миллионов рублей.

Полиция в очередной раз обращается к жителям края с просьбой не переводить деньги незнакомым людям и на неизвестные банковские счета. Также не следует верить всему, что вам рассказывают незнакомы люди. И тем более не стоит доверять обещаниям вернуть вам вклады с компенсацией, выплатить выигрыш в лотерее, для получения которых требуется перевести какую-либо сумму денег.

Ранее другая барнаульская пенсионерка по совету "сотрудника банка" пошла отключать "автоплатеж" и лишилась 150 тысяч рублей