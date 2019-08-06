Ключевские депутаты-единороссы вызвали мусорного оператора "на ковер"

Регоператор ТКО по Славгородской зоне встретился 1 августа с жителями Ключевского района и ответил на их многочисленные вопросы. Общение состоялась в администрации района по инициативе депутата Владимира Репкина и местного отделения партии "Единая Россия".

"Хотя разговор и получился жестким, он получился. Диалог всегда действеннее, чем высказывать недовольства в пустоту, и здесь мы как депутаты сделали все правильно. Но важно теперь, чтобы ситуация с реализацией реформы системы ТКО действительно менялась к лучшему. Знаю, что нас слышат на всех уровнях власти, и уверен, что работу удастся отладить. Будем вместе с коллегами и жителями над этим работать", – прокомментировал Владимир Репкин.

На встречу пришло более 50 местных жителей. Они заявляют, что до сих им выставляют счета не корректно: одни домохозяйства получают счета больше, чем полагается по количеству проживающих, а другие – меньше. Люди заявляют о двойных начислениях, оплате за "мертвые души". Актуально для района и проблема нехватки контейнеров для мусора.

Хотя многие говорят о том, что не образуют столько мусора, а платить все равно приходится.

"Мы не набираем столько мусора, сколько предполагает норматив, ведь многое из отходов мы сжигаем или утилизируем сами. Мы готовы платить по новым правилам, но наведите порядок в сборе мусора и оплате!" – цитирует жителей пресс-служба "Единой России".

На вопросы людей отвечали директор компании "Позитив 88" (региональный оператор по Славгородской зоне) Виктор Прокин, глава района Денис Леснов и представители МУП "Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства" (вывозит ТКО по субподряду с регоператором).