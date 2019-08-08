Бюджет на реализацию мероприятий по газификации в Алтайском крае в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2019 году освоен только на 10%. В прошлом году, по состоянию на начало августа, эти показатели вообще составляли около 5%. Такие неутешительные цифры привел в среду, 7 августа, на заседании правительства края министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

По словам губернатора Виктора Томенко, на этот год в Алтайском крае по различным программам запланировано направить на газификацию 323 миллиона рублей. Сегодня даже не готова проектно-сметная документация. Губернатор напомнил, что с вопросом необходимо разобраться оперативно. Он поручил Ивану Гилеву сделать доклад о том, как решить проблему до конца этой недели.

Как объяснил министр, причина низких темпов строительства – обязательные археологические изыскания, а также качество работы подрядчиков. Некоторые из них занижают цены на аукционе, а после не могут выполнить обязательств. Иван Гилев назвал несколько компаний, которые срывают сроки работ. Виктор Томенко попросил у министра телефоны их руководителей, чтобы лично поговорить о причинах плохой работы.

Иван Гилев пояснил, что сейчас Алтайохранкультура требует проводить археологические работы до проектирования. Однако в регионе всего четыре специалиста, которые занимаются подобной работой и из-за занятости они не могут выполнить их быстро.

"Мы вынуждены все эти газопроводы начинать делать после того, как земля оттаивает. Короткий строительный сезон. Алтайохранкультура ставит нам жесткие рамки. С прошлого года с нас начали требовать при прокладке газовых сетей археологические изыскания по всей протяженности сети. Освоение с отстающими темпами всего 10%. Это не та цифра, которая мне самому нравится", – признался Иван Гилев.

Министр добавил, что месяц назад он поменял руководителя института "Алтайкоммунпроект", чтобы улучшить ситуацию, а именно наладить взаимодействие с подрядчиками. Также он отметил, что Минстрой совместно с Минэкономразвития региона работают, чтобы решить эту проблему. Виктор Томенко пообещал в ближайшее время провести заседание, посвященное данной теме.

Ожидалось, что в 2019 году в Алтайском крае газифицируют около 4400 домов и 20 котельных. За год планируется ввести в эксплуатацию 120 км газопровода, из них 76 км – на средства "Газпрома". Основные работы по подключению газа проведут в 11 муниципалитетах региона. В их числе Барнаул, Бийск и Новоалтайск, а также Бийский, Калманский, Первомайский, Павловский, Смоленский, Советский, Тальменский и Троицкий районы.