Сегодня, 9 августа, ООО "ВелКен" произвел пачку семечек ТМ "Алтайские семечки" с номером 460 422, ровно столько денег необходимо для реабилитации после тяжелой операции на сердце маленькому Косте.

Эта купленная вами пачка станет фактом передачи всей необходимой суммы денег для Вотякова Кости. В рамках проекта "Подари сердцам жизнь" для Кости собрали 419 623 рубля.

На данный момент на переданные деньги Костя уже начал обследование в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Родители мальчика уже заказали специальное медицинское оборудование, приобрели жизненно необходимое лекарство и специфическое детское питание.

Напомним, в июне компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Первым таким ребенком стал двухлетний Костя Вотяков, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Радио Дача Барнаул", "Катунь 24" и "Мой Алтай" за активное участие и продвижение акционного продукта "Алтайские семечки" и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать "Алтайские семечки", тем самым укреплять свое здоровье и помогать нашему маленькому другу Косте.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все. Самое главное – решить и сделать.

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