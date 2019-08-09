Строительство ливневки вновь приостановили в Барнауле из-за найденного захоронения

Находки обнаружили в Барнауле на улице Ползунова / Фото: vk.com/barneos22
На одной из улиц Барнаула пришлось временно прекратить работы по строительству ливневой канализации, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Ранее на улицах Гоголя и Пушкина были завершены работы по строительству системы водоотведения ливневых и талых вод, а на Ползунова приостановлены из-за обнаружения участка захоронений.
"И вот сегодня обнаружили на Ползунова – Социалистическом захоронение. Слева от скелета детская могила", – рассказал участник сообщества.
По его словам, строительство продолжится после проведения археологических исследований под наблюдением ведущих историков и археологов города.
1 августа в мэрии Барнаула сообщили о возобновлении работ по укладке ливневой канализации в центре города – на улице Ползунова, на участке от проспекта Ленина до площади Свободы. К работам приступили 4 августа, а уже 9 августа вновь нашли захоронение. Ранее работы были свернуты 20 сентября 2018 года, когда при строительстве также были обнаружены человеческие останки.
Комментарии
Детская могила, это Ползунов в детстве, инфа 100%
Потрудились прадеды нынешних НАЦгвардейцев
Тоже побрекушки да звания за старания получали
ПобрЯкушки,если на то пошло, жертва ЕГЭ! А по человечески: правительственные награды.