Строительство ливневки вновь приостановили в Барнауле из-за найденного захоронения

Находки обнаружили в Барнауле на улице Ползунова / Фото: vk.com/barneos22

На одной из улиц Барнаула пришлось временно прекратить работы по строительству ливневой канализации, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ранее на улицах Гоголя и Пушкина были завершены работы по строительству системы водоотведения ливневых и талых вод, а на Ползунова приостановлены из-за обнаружения участка захоронений.

"И вот сегодня обнаружили на Ползунова – Социалистическом захоронение. Слева от скелета детская могила", – рассказал участник сообщества.

По его словам, строительство продолжится после проведения археологических исследований под наблюдением ведущих историков и археологов города.

1 августа в мэрии Барнаула сообщили о возобновлении работ по укладке ливневой канализации в центре города – на улице Ползунова, на участке от проспекта Ленина до площади Свободы. К работам приступили 4 августа, а уже 9 августа вновь нашли захоронение. Ранее работы были свернуты 20 сентября 2018 года, когда при строительстве также были обнаружены человеческие останки.