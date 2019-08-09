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Строительство ливневки вновь приостановили в Барнауле из-за найденного захоронения

, ИА "Амител"
После проведения археологических исследований строительство ливневки продолжится

Находки обнаружили в Барнауле на улице Ползунова / Фото: vk.com/barneos22

На одной из улиц Барнаула пришлось временно прекратить работы по строительству ливневой канализации, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ранее на улицах Гоголя и Пушкина были завершены работы по строительству системы водоотведения ливневых и талых вод, а на Ползунова приостановлены из-за обнаружения участка захоронений.

"И вот сегодня обнаружили на Ползунова – Социалистическом захоронение. Слева от скелета детская могила", – рассказал участник сообщества.

По его словам, строительство продолжится после проведения археологических исследований под наблюдением ведущих историков и археологов города.

1 августа в мэрии Барнаула сообщили о возобновлении работ по укладке ливневой канализации в центре города – на улице Ползунова, на участке от проспекта Ленина до площади Свободы. К работам приступили 4 августа, а уже 9 августа вновь нашли захоронение. Ранее работы были свернуты 20 сентября 2018 года, когда при строительстве также были обнаружены человеческие останки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 18:14
- гость -

Детская могила, это Ползунов в детстве, инфа 100%

0  0
9.08.2019 18:31
- гость -

Потрудились прадеды нынешних НАЦгвардейцев
Тоже побрекушки да звания за старания получали

0  0
9.08.2019 19:00
- гость -

ПобрЯкушки,если на то пошло, жертва ЕГЭ! А по человечески: правительственные награды.

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