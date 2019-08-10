Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Работы по прокладке ливневой канализации на улице Ползунова вновь приостановлены для проведения археологических раскопок. О том, что находят в этом месте и какое историческое значение оно имеет, рассказал Amic.ru один из работающих тут археологов, старший научный сотрудник музея "Город" Дмитрий Калашников.

"Здесь сейчас завершается прокладка ливневой канализации – то, что было начато в прошлом году, – объяснил он вынужденное соседство строителей и ученых. – По закону все земляные работы в исторической части города должны предваряться археологическими исследованиями".

По его словам, исторически значимых находок было не слишком много.

"Вместе с земляными работами мы проводим археологическое исследование. Убираем захоронения. Находки, какие есть, фиксируем. Потом будет проведена их камеральная обработка, описание, и они будут сданы в музей, – уточнил Калашников. – Найдены два или три нательных листа, нательный медальон и следы крестов (поскольку местность сырая, а медный сплав плохо сохраняется) на костях".

По его словам, захоронений в этом месте достаточно много. Так, только за 9 августа было обнаружено пять скелетов. Виной тому организация процесса застройки территории в еще довоенное время, когда без должных археологических работ территорию бывшего кладбища попросту застроили.

Улица Ползунова по старшинству – третья в городе, из сохранившихся улиц – самая старая. При основании завода здесь сделали первое городское кладбище. Его территория признана памятником истории, на котором похоронены Андреас Беэр, Иван Ползунов и другие.

На этом месте стояла деревянная Петропавловская церковь. Начали строить ее в 1748 году, а закончили в 1750-м. Она быстро пришла в негодность, поскольку была деревянной, а место здесь болотистое и грунтовые воды очень высоко залегают.

Потом уже московский архитектор спроектировал каменный собор. Он был построен чуть севернее. Деревянную же разобрали.