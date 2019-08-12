В России можно по пальцам пересчитать, а в Сибири он и вовсе второй, рассказал газете "Местное время" директор МУТП Рубцовска Сергей Черноиванов о приобретенном троллейбусе "5298-01 Авангард".

По его словам, общественный транспорт, оснащенный шестью компьютерами, приобрели за 11,3 млн рублей. Сумму выплатят частями до ноября текущего года.

"Это современный транспорт нового поколения с автономным ходом, низким уровнем пола по всей длине салона, спроектированный с учетом требований удобства, комфорта и безопасности, – рассказывает Черноиванов. – Этот троллейбус обладает высокой маневренностью и плавностью хода даже на самых трудных и протяженных городских маршрутах".

Накануне троллейбус железной дорогой доставили в Рубцовск. После всех необходимых процедур он начнет перевозку пассажиров.

В машине очень много процессов автоматизировано. Перед водителем размещены несколько мониторов. На один из них передаются данные системы видеонаблюдения, на другой – сведения о техническом состоянии электронного управления тяговым двигателем, неполадках и действиях водителя во время движения, третий экран – это GPS-навигация и приборы контроля режима работы водителя.

Пассажиров приятно удивят светодиодное освещение, система кондиционирования, выдвижные пандусы и USB-порты для подзарядки мобильных устройств.