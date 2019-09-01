Барнаульцы прицепили кресло к машине и катались по городу

Жители Барнаула 31 августа устроили необычную забаву на парковке ТРЦ Galaxy – кто-то привязал кресло к автомобилю и катал на нем желающих, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Диванные эксперты катаются", – пошутила одна из горожанок.

Развлекаться слишком долго экстремалам не удалось. По словам очевидца, вскоре нарушение ПДД было пресечено правоохранительными органами.