Барнаульцы прицепили кресло к машине и катались по городу

Жители Барнаула 31 августа устроили необычную забаву на парковке ТРЦ Galaxy – кто-то привязал кресло к автомобилю и катал на нем желающих, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Диванные эксперты катаются", – пошутила одна из горожанок.
Развлекаться слишком долго экстремалам не удалось. По словам очевидца, вскоре нарушение ПДД было пресечено правоохранительными органами.
Комментарии
Молодцы менты, не побоялись...
Одним словом, Баранийаул
Ничо так. Поцики вобще здравые мы с видео реально угорали! Щас тоже кресло ищем. Как найдем погонзаем и на ютуб кинем штоб все заценили. Тема ваще огонь!
Маркавод сегодня жжот
Смелость полицаев просто зашкаливает!!!