Рубцовчане вместо грибов нашли в лесу свалку медицинских отходов

Кому принадлежит весь этот мусор – неизвестно / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Жители Рубцовска обнаружили в лесу свалку медицинских отходов, определить хозяина которых сходу невозможно, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Любители тихой охоты вместо грибов обнаружили несанкционированную свалку опасных медицинских отходов. Недалеко от поворота с барнаульской трассы (А-322) на поселок Пушкино Рубцовского района", – говорится в сообщении.

Кому принадлежит весь этот мусор – неизвестно. Однако, как отмечается, это уже не первый случай подобных свалок в окрестностях Рубцовска.