Санаторий "Россия" в Белокурихе запустил осеннюю акцию для жителей Алтайского края
Гостям доступны скидки до 15% и бесплатные занятия йогой
04 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGmDjPX
Навалилась хандра и суета первых осенних дней? Жителям Алтайского края необязательно брать долгий отпуск или отправляться на край света, чтобы насладиться золотой осенью и восстановить силы. Всего пара часов на автомобиле или автобусе — и можно оказаться в Белокурихе, в санатории "Россия", где подготовили специальную программу для глубокой перезагрузки.
Акция "Удачные дни"
Санаторий запустил акцию "Удачные дни", которая позволяет пройти экспресс-отдых или оздоровление продолжительностью до пяти дней со скидкой 15% (промокод "Удача"). Даты заезда: 4–6, 11–13, 18–20 и 25–27 сентября 2026 года.
Бесплатная йога и нейропрогулки
Помимо скидок, в стоимость путевки (от одного дня) уже включены бесплатные занятия: нейропрогулки по сосновому бору, комплекс "Сурья-намаскар", практика йога-нидры для глубокого сна и многое другое.
Совместите гармоничное восстановление и приятную экономию.
Подробности уточняйте по телефону 8-800-250-37-70 или в мессенджерах по номеру 8-913-236-20-78.
Санаторий "Россия"
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34
Тел.: 8-800-250-37-70, 8-913-236-20-78 (мессенджеры)
СайтАО "Санаторий "Рассия"
10:16:30 04-09-2026
"Гостям доступны скидки до 15% и бесплатные занятия йогой"
Упал патстол. И не знал, что за занятия йогой нужно платить)))
10:24:14 04-09-2026
Внизу подпись: АО "Санаторий "Рассия"
рАссия.
Исправьте.
10:43:01 04-09-2026
Гость (10:24:14 04-09-2026) Внизу подпись: АО "Санаторий "Рассия"рАссия.Исправьт... Здесь название не санатория, а юр. лица, написано правильно. Хотя действительно интересно, почему бы юр. лицо не зарегистрировать с правильным написанием.
11:12:22 04-09-2026
Гость (10:43:01 04-09-2026) Здесь название не санатория, а юр. лица, написано правильно....
Вероятно такое ЮЛ уже существует и даже не одно. Не хотят путаницы
12:12:19 04-09-2026
Гость (10:43:01 04-09-2026) Здесь название не санатория, а юр. лица, написано правильно....
оно и было раньше правильно, но по закону нельзя в названии использовать имя нашего государства Россия, поэтому переименовали в Рассия
11:04:07 04-09-2026
Гость (10:24:14 04-09-2026) Внизу подпись: АО "Санаторий "Рассия"рАссия.Исправьт... Это наименование организации. Указано верно.
11:10:20 04-09-2026
Гость (11:04:07 04-09-2026) Это наименование организации. Указано верно.... Значит есть уже , с правильным