Санаторий "Россия" в Белокурихе запустил осеннюю акцию для жителей Алтайского края

Гостям доступны скидки до 15% и бесплатные занятия йогой

04 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGmDjPX

Санаторий "Россия" в Белокурихе / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Навалилась хандра и суета первых осенних дней? Жителям Алтайского края необязательно брать долгий отпуск или отправляться на край света, чтобы насладиться золотой осенью и восстановить силы. Всего пара часов на автомобиле или автобусе — и можно оказаться в Белокурихе, в санатории "Россия", где подготовили специальную программу для глубокой перезагрузки.

Акция "Удачные дни"

Санаторий запустил акцию "Удачные дни", которая позволяет пройти экспресс-отдых или оздоровление продолжительностью до пяти дней со скидкой 15% (промокод "Удача"). Даты заезда: 4–6, 11–13, 18–20 и 25–27 сентября 2026 года.

Санаторий "Россия" в Белокурихе / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Бесплатная йога и нейропрогулки

Помимо скидок, в стоимость путевки (от одного дня) уже включены бесплатные занятия: нейропрогулки по сосновому бору, комплекс "Сурья-намаскар", практика йога-нидры для глубокого сна и многое другое.

Совместите гармоничное восстановление и приятную экономию.

Подробности уточняйте по телефону 8-800-250-37-70 или в мессенджерах по номеру 8-913-236-20-78.

Санаторий "Россия"

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел.: 8-800-250-37-70, 8-913-236-20-78 (мессенджеры)

СайтАО "Санаторий "Рассия"

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