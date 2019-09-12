В России резко упали цены на iPhone 8, 8 Plus и XR

Резкое падение цен на старый модельный ряд айфонов Apple зафиксировано после презентации iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщает РИА "Новости".

Так, если в начале продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей, то после появления одиннадцатых моделей стоимость восьмерки достигла самой низкой отметки.

Сейчас iPhone 8 (64 ГБ встроенной памяти) можно приобрести за 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus – за 45 тысяч рублей. Подешевел и бюджетный iPhone XR, который потерял с момента старта продаж 15 тысяч рублей и остановился на планке 50 тысяч.

Отметим, что iPhone 11 будет стоить от 59 990 рублей (64 ГБ) до 73 990 рублей (256 ГБ), iPhone 11 Pro – от 89990 рублей до 121 990 рублей, iPhone 11 Pro Max – от 99 990 рублей до 131 990 рублей.

О том, какие новшества внедрены в этих моделях, читайте в материале ИА "Амител".

Кстати, пользователи соцсетей создали множество мемов про новый гаджет, где сравнили его с кухонной плитой, героями фильмов, художественными картинами и даже кокосом.