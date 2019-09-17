Тихая охота: барнаульцы делятся в соцсетях снимками небывалого урожая грибов

Фото: Barnaul22

Полные багажники и ванны грибов выкладывают в соцсетях жители Барнаула и края. Многие отмечают, что ездить за грибами далеко не надо. "В округе Барнаула их вполне достаточно: Ленточный бор, Фирсово, Бобровка", – комментируют участники сообщества Barnaul22.

Региональное управление МЧС в свою очередь напоминает о правилах безопасности в лесу: на днях в крае уже заблудились несколько грибников.

Не заходите вглубь незнакомой местности. Оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Берите с собой заряженный сотовый телефон, компас, нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке. Также желательно быть в яркой одежде.

Если вы заблудились в лесу, надо сразу же остановиться, успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушивайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего "выходить на воду". Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.