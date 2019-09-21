Рождество Пресвятой Богородицы отмечают 21 сентября православные

Православные христиане в субботу, 21 сентября, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Встречают его ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы.

Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но верили, что Бог может даровать им ребенка.

Молитвы Иокима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.

21 сентября в храмах совершают торжественные молебны. Священники облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике.

В Алтайском крае в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября в Покровском кафедральном соборе митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил всенощное бдение.

Ранее Amic.ru рассказывал о празднике Рождество Пресвятой Богородицы: его историю, традиции и обычаи.

Рождество Богородицы – первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Относится к числу двунадесятых праздников. В Библии не говорится о рождении Пресвятой Богородицы, информация об этом содержится в апокрифе середины II века "Протоевангелие Иакова".