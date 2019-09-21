Полиция Рубцовска проверяет видео, где девочку-подростка пинают ногами

Видеозапись, где школьницу жестоко избивают за то, что "не следит за языком", опубликовали в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

На ролике видно, как девочка стоит на коленях и извиняется. В этот момент другая юная особа ногой пинает ее в грудь. После этого возникает потасовка.

Подписчица утверждает, что на записи две ученицы рубцовской школы №24, а сам случай произошел рядом со стадионом "Торпедо".

Несколько комментаторов подтверждают, что на кадрах изображены рубцовчане.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю ответили, что правоохранительные органы устанавливают город, в котором произошла драка, а также личности ее участниц.