Гостиница, высотка, детсад. Что еще могут построить вместо Речного вокзала в Барнауле

Для территории Речного вокзала в Барнауле изменили назначение: из зоны общественно-деловой застройки она превратилась в территорию "для иных видов использования". Теперь здесь можно построить высотный жилой дом, детские учреждения, ресторан и много чего еще. Информация размещена на кадастровой карте Барнаула.

Площадь участка, на котором расположено здание Речного вокзала, 1,8 га. Он принадлежит компании "Талтэк", объединяющей четыре угледобывающих актива в Кузбассе. Предполагалось, что компания здесь построит санаторий либо жилой дом с разнообразными объектами обслуживания. При этом в его ансамбль могут включить территорию набережной (1,5 га). В этом случае девелопер скорее всего "поднимет" высотку на 25 этажей, чтобы выровнять линию застройки с уже заселенным ЖК "Аквамарин".

Многофункциональный объект с фитнес-клубом, магазинами, офисами, образовательными учреждениями планировали возвести на месте старого здания Речного вокзала еще в 2015 году. Тогда появилась информация, что "речной" готовится к сносу. Из-за общественного волнения прежний собственник, близкий к компании "Сибирия", выставил его на продажу за 290 млн рублей.

Очевидно, что за участок развернулась серьезная борьба. На момент подготовки проекта генерального плана развития Барнаула до 2036 года эксперты подчеркивали, что территория относится к общественно-деловой зоне (ОД). Это не позволяет строить на ней жилые дома.

Что можно построить на месте Речного вокзала?

По данным кадастровой карты, эту территорию можно использовать для зданий разного назначения: