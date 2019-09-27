Пятница, 27 Сентябрь, 07:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,29
€ 70,38
Обь
58см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

Гостиница, высотка, детсад. Что еще могут построить вместо Речного вокзала в Барнауле

, ИА "Амител"
Собственники изменили назначение участка. Теперь там можно построить почти все. Даже ЗАГС
Речной вокзал / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Речной вокзал / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Для территории Речного вокзала в Барнауле изменили назначение: из зоны общественно-деловой застройки она превратилась в территорию "для иных видов использования". Теперь здесь можно построить высотный жилой дом, детские учреждения, ресторан и много чего еще. Информация размещена на кадастровой карте Барнаула.

Площадь участка, на котором расположено здание Речного вокзала, 1,8 га. Он принадлежит компании "Талтэк", объединяющей четыре угледобывающих актива в Кузбассе. Предполагалось, что компания здесь построит санаторий либо жилой дом с разнообразными объектами обслуживания. При этом в его ансамбль могут включить территорию набережной (1,5 га). В этом случае девелопер скорее всего "поднимет" высотку на 25 этажей, чтобы выровнять линию застройки с уже заселенным ЖК "Аквамарин".

Многофункциональный объект с фитнес-клубом, магазинами, офисами, образовательными учреждениями планировали возвести на месте старого здания Речного вокзала еще в 2015 году. Тогда появилась информация, что "речной" готовится к сносу. Из-за общественного волнения прежний собственник, близкий к компании "Сибирия", выставил его на продажу за 290 млн рублей. 

Очевидно, что за участок развернулась серьезная борьба. На момент подготовки проекта генерального плана развития Барнаула до 2036 года эксперты подчеркивали, что территория относится к общественно-деловой зоне (ОД). Это не позволяет строить на ней жилые дома.

Что можно построить на месте Речного вокзала?

По данным кадастровой карты, эту территорию можно использовать для зданий разного назначения:

  • многоквартирные дома (девять и более надземных этажей); 
  • гостиницы, гостиничные комплексы; 
  • детские учреждения дополнительного и специального образования; 
  • детские дошкольные учреждения общего типа, объединенные с начальной школой; 
  • объекты общественного питания; 
  • объекты розничной торговли;
  •  выставочные залы, художественные галереи и салоны; 
  • комплексы физкультурно-оздоровительного назначения; 
  • аптеки; 
  • объекты бытового обслуживания, например, салоны красоты, ателье, обувные мастерские;
  •  объекты социального и административного обслуживания, например, ЗАГСы и дворцы бракосочетания, юридические консультации;
  • гаражи-стоянки; 
  • канализационные, электростанции и другие инженерные объекты и сооружения для размещения рекламы.  
    Материалы по теме

     

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

27.09.2019 07:04
месный

а речной транспорт нам не нужен значит

27.09.2019 07:41
- гость -

Надо отменить все результаты приватизации и все последующие сделки. Не может народное добро находиться в руках жуликов бизнесменов. Каким образом наш Речной вокзал оказался в руках мудрика? На зону всех, кто ему это подарил, а он потом видите ли продал.

27.09.2019 07:43
- гость -

Снести все постройки на Авальмане и возродить Дачу БМК с лыжными базами. Раньше там весь город отдыхал, а теперь те, кто захватил там землю. А какие чудные горки там были, люди катались на лыжах, на санках

27.09.2019 07:45
- гость -

а речной транспорт нам не нужен значит

Если нужен, сносите гору выше по реке и стройте свою пристань, а тут на готовом - высотка частная будет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
07:45
Пьяный водитель в Барнауле устроил погоню, которая закончилась массовым ДТП 0
07:17
Стало известно, какой штраф грозит за курение на балконе 1
07:02
При какой температуре в Барнауле включают отопление и почему не всем сразу? 0
06:45
Гостиница, высотка, детсад. Что еще могут построить вместо Речного вокзала в Барнауле 4
06:25
Число работников на алтайских предприятиях сократилось на 2 тысячи 1
06:01
В Барнауле внедрили новую систему очистки воды. Почему этого никто не заметил? 0
23:12
Крупный сервис доставки продуктов запустили в Барнауле 0
22:33
Скончался летчик-космонавт Геннадий Манаков 0
22:05
Лукашенко о статусе Крыма: "Вопрос закрыт сегодня и навсегда" 0
21:37
13 тонн золота нашли у китайского чиновника. Он мог спасти Грецию от дефолта 0
21:04
Назначена дата начала отопительного сезона в Рубцовске 0
20:30
СМИ: Запрет курения на балконах опровергли в МЧС 0
20:00
В Алтайском крае уголовник убил младенца сожительницы и не раскаялся 0
19:43
Президент-бульдозер и любитель Пушкина. Чем запомнится бывший глава Франции Жак Ширак 1
19:26
Томенко создает Молодежное правительство Алтайского края 4
18:51
По глазам видно. ЦБ внедряет быстрые расчеты без карты 2
18:21
СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле 0
17:58
"Нива" обогнала Bentley Bentayga среди самых продаваемых кроссоверов в Барнауле 2
17:40
Потерпевший омоновец заступился за Устинова 5
17:36
С наградами и жаркими спорами: как прошла первая осенняя сессия алтайского парламента 2
17:26
"Воспринималось как учения": власти рассказали, что произошло с самолетом в Барнауле 1
17:15
Умер бывший президент Франции Жак Ширак 1
17:07
Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс 2
16:52
Глава ПФР заявил о выполнении всех социальных обязательств за 2018 год 0
16:39
Депутаты краевого парламента поругались из-за награды молодому единороссу 5
16:35
Барнаул простился с Юлией Романовой, которая 9 лет боролась с раком 0
16:28
Высокие технологии в помощь экологии: как на Алтае производят плиты MDF 0
16:19
Украденного девушкой младенца нашли мертвым в лесу в Тюменской области 0
15:53
56 человек пострадали: после ЧП с Boeing-767 в Барнауле возбудили уголовное дело 0
15:39
В Барнауле ищут трамвай, уехавший в неизвестном направлении после падения бабушки 4
15:30
Рубцовчане похитили 44,5 млн рублей маткапитала и отправились в колонию 0
15:20
Очень горячо: краевые депутаты "сцепились" из-за вопроса о возвращении выборов мэра 14
15:01
Клиенты "Альфа-Банка" могут получать пенсию на свои счета 0
14:59
Школьник из Башкирии только начал снимать пародии на рэперов, а уже популярен 3
14:49
Госдума позволит бороться с пивнушками у жилых домов 8
14:35
Очевидцы опубликовали фото с места ДТП с участием сына Вадима Надвоцкого 12
14:31
Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири 0
14:16
Пассажир сломал позвоночник во время паники при посадке лайнера Boeing в Барнауле 8
14:01
Все для здоровья: в Барнауле состоится открытие новой аптеки известного бренда 0
13:51
Воду в Барнауле будут обеззараживать без использования жидкого хлора 2
13:40
Мировые эксперты научат быть бизнесменами жителей Алтайского края 0
13:30
Сына алтайского экс-антикоррупционера Надвоцкого обвиняют в совершении серьезного ДТП 1
13:02
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду 4
12:55
Памятник культуры в центре Барнаула выставили на аукцион 1
12:45
Снег ожидается в Алтайском крае в ночь на понедельник, 30 сентября 4
12:34
Пресс-конференция, посвященная ЧП в аэропорту Барнаула. Видео 9
12:15
Генерала МВД в Москве задержали по подозрению в получении взятки в 100 млн рублей 8
12:15
Абонемент на бесплатное посещение театрального центра разыграют 28 сентября 0
12:11
Работают днем и ночью: как выглядит новая "Титов-Арена" за два дня до открытия 13
12:02
"Понадобился корвалол". Депутат АКЗС с внуками стала участницей ЧП в аэропорту 25

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.