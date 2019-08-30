Что такое генеральный план населенного пункта и зачем он нужен?

Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с ним в городе проводят функциональное зонирование территории. Цель генплана – обеспечить устойчивое развитие населенного пункта, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природных, экологических, экономических, социальных и других факторов. Важная составляющая генплана – согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.

Таким образом, это очень важный градостроительный документ, который четко показывает, как и где будет застраиваться населенный пункт. В России каждое поселение обязано иметь утвержденный генеральный план.