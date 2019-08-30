Фото: letim-visoko.ru
Депутаты Барнаульской городской Думы на сессии, 30 августа, приняли новый проект генерального плана краевой столицы. Этот документ определит вектор развития города до 2036 года. Предварительный проект уже был представлен вниманию участников городского градостроительного совета. В 2017-м году проект генплана развития Барнаула был отправлен на доработку, так как во время общественных слушаний горожане высказались против предложенного места для нового полигона бытовых отходов. Документ в новой редакции исправляет все недочеты. О том, зачем нужен генеральный план развития городу и как в соответствии с ним изменится Барнаул в ближайшие два десятилетия – читайте в материале ИА "Амител" .
Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с ним в городе проводят функциональное зонирование территории. Цель генплана – обеспечить устойчивое развитие населенного пункта, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природных, экологических, экономических, социальных и других факторов. Важная составляющая генплана – согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.
Таким образом, это очень важный градостроительный документ, который четко показывает, как и где будет застраиваться населенный пункт. В России каждое поселение обязано иметь утвержденный генеральный план.
Как пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, обновление документов территориального планирования связано с необходимостью синхронизировать действующий генеральный план города, утвержденный решением Барнаульской городской Думы в 2010 году, с соответствующими федеральными и региональными документами и привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.
Генеральный план Барнаула предусматривает развитие открытой планировочной структуры с прямоугольной транспортной сеткой улиц, позволяющей органично связать все районы города между собой, выйти на внешние направления.
Согласно прогнозам, численность населения городского округа Барнаул к 2036 году составит порядка 740 тысяч человек. Среди наиболее значимых предложений генплана в городской администрации выделяют формирование:
-
обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа;
-
магистральных улиц общегородского значения по улице Антона Петрова и улице Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе улицы Георгия Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский;
-
магистрали по улице Власихинской с расширением дороги;
-
магистрали вдоль берега реки Оби со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (улица Промышленная);
-
магистрального направления от улицы Попова до федерального автодорожного обхода (улица Ковыльная);
-
дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка проспекта Коммунаров, улицы Северо-Западной).
Условно город поделен на семь территорий: Центральный планировочный район, Правобережный планировочный район, Западный планировочный район, Северо-Западный планировочный, Нагорный планировочный район, Северный промышленный район, Власихинский промышленный район.
Проект генплана предполагает максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Что касается исторической части краевой столицы, то разработчики генплана предлагают строить здания не выше четырех этажей.
Вдоль берега Оби предложено обустроить санаторно-курортную зону или разместить базы отдыха, лыжные базы, организовать лесопарки. Вдоль проспекта Калинина, улиц Кулагина, Северо-Западной – предприятия малого бизнеса промышленной специализации, а также организовать общественную и деловую направленности. Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки. Предусматривается пробивка улицы Северо-Западной до Павловского тракта, что поможет улучшить транспортные связи между кварталами.
По мнению разработчиков документа, территория микрорайона поселок Ильича является неблагоприятной для жилой застройки из-за близости северного промышленного узла и затопляемости паводком. А поэтому проект предлагает жилую застройку данного микрорайона оставить только на амортизационный период. Но в перспективе, с развитием транспортной инфраструктуры и размещением в непосредственной близости новой портовой зоны, эта территория может стать интересной для застройки.
Комментарии
Вы дайте отчет, что сделано, что нет согласно ГенПлану 2010. Пока это больше похоже на отмывание бабла при проектировании Нью-Васюков.
Бездари. Серый лысый город. Так правят равнодушные серые чинуши.
Даже читать лень. веры в генплан нет. и вообще, где разум строить какие то планы на больше чем 10 лет вперед,, а тут на много больше. жизнь стремительно меняется. это вам не СССР со своими пятилетками. И то пятилетки - а тут до 36го года!! села кучка отбросов, решили сделать ТАК, срало как населению будет лучше. захотели вот они вокзал переделать, да так, чтоб было еще неудобнее, и будут делать - а то, что эти средства лучше было бы пустить на постройку транспортных развязок для уменьшения пробок и количества ДТП с пешеходами - на это класть - такая наша власть.
мусоросортировочный какое десятилетие обещают