Соцсети: "Аксиома" в Барнауле закроется из-за опасности для посетителей и сотрудников

Магазин "Аксиома" в Барнауле закроется после июльского пожара, сообщают в сообществе Barnaul22.

После происшествия выяснилось, что кровля здания сделана из экструдированного пенополистирола, который является горючим утеплителем.

Нахождение сотрудников и посетителей в таком здании небезопасно, говорят представители фирмы. После распродажи магазин покинет арендуемую площадь.

Руководство не исключает того, что "Аксиома" начнет работать на новом месте. На сегодняшний день предложения об аренде уже поступили.

Пожар в ТЦ "Аксиома" произошел в Барнауле 10 июля. Огонь возник на крыше здания. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.