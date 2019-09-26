Две девушки изнасиловали студента за трещину на экране телефона в Татарстане

Две девушки изнасиловали 19-летнего студента за трещину на экране телефона в Бугульме, сообщают "РИА Новости".
22-летняя девушка пригласила к себе в квартиру 19-летнего студента, чтобы он починил ее телефон. Вместе с ними в квартире находилась 32-летняя подруга девушки.
После того, как молодой человек починил телефон и вернул его хозяйке, она заметила трещину на экране. Девушка потребовала со студента компенсацию в размере 3 тысяч рублей.
"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", — рассказали в региональном Следкоме.
Все происходящее девушки снимали на Iphone.
Комментарии
"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его
Наверное плеткой
во-первых, студент криворукий - при замене LCD-модуля ухитрился его сломать
во-вторых - смахивает на рекламу "Яблока"
в-третьих - студент точно не хотел быть изнасилованным?
повезло студенту
Видите ли, изнасилование сексуального характера может быть разным, грубо говоря я имею ввиду разные места приложения силы... Это вы думаете что имеете то и введете, а имели ввиду девушки, тут разбираться нужно...
Где видео? Без него нищитово.
повезло студенту
Ладно ещё бабы мозги студенту изнасиловали, тут вероятнее всего попу деревянной или резиновой елдой. Вот это повезло?
прям выделили, что снимали на айфон.. реклама