Две девушки изнасиловали студента за трещину на экране телефона в Татарстане

Две девушки изнасиловали 19-летнего студента за трещину на экране телефона в Бугульме, сообщают "РИА Новости".

22-летняя девушка пригласила к себе в квартиру 19-летнего студента, чтобы он починил ее телефон. Вместе с ними в квартире находилась 32-летняя подруга девушки.

После того, как молодой человек починил телефон и вернул его хозяйке, она заметила трещину на экране. Девушка потребовала со студента компенсацию в размере 3 тысяч рублей.

"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", — рассказали в региональном Следкоме.

Все происходящее девушки снимали на Iphone.