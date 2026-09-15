"Врачи хорошие, нужны условия". В Залесовском округе продолжают капремонт поликлиники

Обновленное современное здание откроется в следующем году

15 сентября 2026, 10:05, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Капитальный ремонт взрослой поликлиники Залесовской ЦРБ, который начали в мае этого года, выполнен уже на треть. Работы ведут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

При этом оказание медицинской помощи в Залесовском округе не прекращается: по словам главного врача, планировать формат работы на время ремонта начали еще зимой. Местные жители к временным условиям относятся с пониманием. Уже совсем скоро они будут лечиться в совершенно иных условиях.

Работы идут по графику, несмотря на "сюрпризы"

Два этапа из запланированных пяти выполнены полностью, рассказал подрядчик Николай Трутнев. Сейчас идет третий.

"Начали мы с крыши — она уже сделана на 100%. Полностью выполнен демонтаж штукатурки и плитки на стенах, теперь зачищаем потолки. Видно, что тут все протекало, будем это обрабатывать и приводить в порядок. Отопление тоже готово. Сейчас выполняем стяжку, монтируем электрику, вентиляцию, сантехнику, водопровод. Начали отделочные работы", — рассказал подрядчик.Не обошлось и без сложностей. Смета составлялась еще несколько лет назад, и новые полы в ней заложены не были, поскольку прежние находились в удовлетворительном состоянии. Но с началом работ выяснилось, что и они уже требуют обновления. По словам Трутнева, их удалось быстро включить в смету благодаря содействию главного врача и краевого Минздрава. Так что полы в поликлинике тоже будут новыми.

Также было решено заменить штукатурку и покраску стен, предусмотренные проектом, на панели из современного материала. Он отвечает всем требованиям безопасности, не царапается, и его не нужно красить.

Подрядчик идет с опережением графика и намерен сдать объект в первом квартале 2027 года. Проект включает в себя не только обновление самого здания, но и благоустройство прилегающей территории.

Зданию поликлиники около полувека, рассказала главный врач Залесовской ЦРБ Елена Подкорытова. За все это время его ни разу капитально не ремонтировали. Руководитель медучреждения уверена, что после завершения работ здесь будет комфортно и медикам, и пациентам.

"Поликлиника будет отвечать всем современным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи. Повысится и комфорт. Тепловой узел в подвале сделан на современном уровне. Вентиляция тоже. В поликлинике будет тепло и сухо, никакой влаги. Впервые появятся туалеты для маломобильных пациентов. Все жители ждали этого ремонта, как и мы. Более пяти лет обсуждали этот вопрос на сходах граждан. И вот дождались, все очень рады", — сказала главный врач.Помимо непосредственно ремонтных работ, поликлинику оснастят новым оборудованием и мебелью.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Местные жители привыкли к временным условиям, но ждут красивые кабинеты

Условия для временной поликлиники в Залесово начали готовить еще с февраля. Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену и обслуживает более 11 тысяч человек.

"Мы заняли первый этаж в нашем главном корпусе, где было терапевтическое отделение. Его мы временно совместили с хирургическим отделением. Также заняли второй этаж в детском корпусе, где был стационар. Для детей сохранены консультации и дневной стационар. Тех, кто нуждается в госпитализации, мы пока направляем в Заринскую ЦРБ", — рассказала Подкорытова.По ее словам, жителей такие условия устраивают. Помещения, где временно работают врачи, находятся в хорошем состоянии. В чем-то стало даже чуть удобнее: рентген-кабинет и лаборатория находятся в одном здании с терапевтами.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

"Мы заранее довели информацию до населения через наши соцсети и газету. На территории стоят указатели, наши телефоны всегда работают. Конечно, сначала пациенты немного плутали, но сейчас работа налажена", — пояснила главврач.В поликлинике всегда был очень добрый и отзывчивый персонал, отмечает местная жительница Людмила Кунц. Скоро они получат еще и отличные условия для работы.

"Надеюсь, кабинеты будут просторными и красивыми. Врачи тут очень добрые и хорошие. Да, к новым условиям пришлось привыкнуть, но это ради нужного дела. Мы все ждем обновления и улучшения нашей поликлиники", — поделилась женщина.В больнице надеются, что проведенный капремонт позволит привлечь в Залесово и новые молодые кадры.

За медицинскую инфраструктуру в районах взялись основательно

На объект направили порядка 60 млн рублей, пояснил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Виталий Лазарев. Он напомнил, что поликлиника Залесовской ЦРБ — одна из трех, которые начали капитально ремонтировать в этом году по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Параллельно идут работы в Тальменке и Троицком.

"Всего до 2030 года будет капитально отремонтирована 21 взрослая поликлиника. Это и Барнаул, и районы нашего края. Постарались заложить в проект все крупные поликлиники, учитывали при этом износ здания и численность населения. Дополняем проекты региональными средствами, чтобы все было выполнено качественно", — сказал замминистра.Он также напомнил, что первичное звено в районах модернизируют уже не один год. И это не только ремонты, но и строительство новых объектов. К примеру, в этом году уже сдали поликлинику в Смоленском районе, а скоро завершат строительство в Зональном.

"По завершении этой программы у нас останется минимальный процент взрослых поликлиник, которые еще нужно доводить до хорошего состояния", — подчеркнул Лазарев.Общая сумма всех капитальных ремонтов, которые планируется провести до 2030 года, — составляет около 3 млрд рублей.