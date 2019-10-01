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Ядовитые площадки давно рухнувшего оборонного завода Бийска, наконец, рекультивируют

, ИА "Амител", Елена Маслова
Власти придумали, где найти деньги, чтобы очистить землю промзоны от тяжелых металлов и вредной химии
Дорога к площадке сжигания 'Полиэкс' / Фото: biysk22.ru

Дорога к площадке сжигания "Полиэкс" / Фото: biysk22.ru

В Бийске до 2022 года планируют рекультивировать озеро-отстойник и площадку сжигания на территории бывшего химкомбината "Полиэкс" в Бийске. Вместе они занимают около 5 гектаров. Отсюда в грунт и, возможно, в Бию попадали тяжелые металлы, вредные вещества.

Разработчики проекта рекультивации этих объектов, который по заказу мэрии Бийска подготовили еще в 2016 году, оценили причиненный природе ущерб в 182,6 млн рублей.

По нацпроекту "Экология" Алтайскому краю планируют выделить более 23 млн рублей на рекультивацию озера и площадки сжигания, после чего вред экологии должен быть полностью нейтрализован, заявил 30 сентября Владимир Попрядухин.

Чем вредны эти площадки?

"Полиэкс", который прекратил работу еще в середине 1990-х годов, выполнял оборонзаказы, производил взрывчатку. В озеро-отстойник сбрасывались отходы производства, а на площадке сжигания уничтожались взрывоопасные отходы. Пока предприятие работало, до 1980-х годов, озеро время от времени чистили, затем сброс происходил без какой-либо очистки.

Еще в 2013 году прокуратура подала иск к мэрии Бийска с требованием рекультивировать опасные объекты. В 2015-2016 годах в связи с этим на площадках эксперты провели замеры и исследования, которые выявили основные опасности. 

  • В озеро много лет сбрасывались отходы, из-за чего в землю вместе с грунтовыми водами попадали тяжелые металлы, они проникли на глубину до 35 м.
  • Не исключено, что вредные вещества распространилось далеко за пределы озера – грунты состоят в основном из песка, а Бия находится лишь на 13 м ниже озера.
  • В озере примерно 15 кубометров грунта перемешано с нитроцеллюлозой.
  • Продолжался несанкционированный сброс загрязняющих веществ в озеро предприятиями, работающими в промзоне.
  • В озере и площадке сжигания значительно превышено содержание мышьяка, марганца, меди, свинца.

Как уже пробовали решить проблему?

Борьбу за очистку территории много лет вели общественники Бийска, ветераны завода, в числе которых был уже умерший Николай Знагован.

В 2016 году суд по иску прокуратуры обязал мэрию провести рекультивацию. Администрация объявила торги на подготовку проекта, который в итоге выполнил "Запсибгипроводхоз". Мэр Бийска, которым тогда был Николай Нонко, заявлял, что денег в бюджете наукограда на эти работы нет, и он будет добиваться их включения в федеральную программу.

С запуском нацпроекта "Экология" достичь договоренности о решении проблемы, наконец, удалось.

По словам Владимира Попрядухина, прежние проекты актуализировали и направили на экологическую экспертизу. "По ее выходу мы будем иметь уже точные параметры и с точки зрения объемных показателей, и с финансовой стороны, – сказал министр. – Федеральный центр готов рассматривать эти предложения".

Автор:
Елена Маслова Редактор

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