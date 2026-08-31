От Новоалтайска до Солнечной Поляны. Невероятный вид на Барнаул с высоты

Столица края от края до края

31 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Виды Барнаула с высоты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С высоты 16-го этажа новостройки в центре краевой столицы Барнаул открывается с неожиданной стороны: привычные улицы, районы и знаковые места складываются в единую панораму, где город виден буквально от края до края.

С этой высоты можно рассмотреть Нагорный парк, устремленную в небо телевышку, силуэт элеватора и дальние кварталы Барнаула. В ясную погоду взгляд уходит еще дальше — до города-спутника Новоалтайска. А в другой стороне угадываются жилые массивы улиц Малахова, Власихинской и Солнечной Поляны. Кажется, что весь город помещается в одном кадре — от старых символов до новых районов.

Предлагаем отправиться на виртуальную прогулку по Барнаулу в нашей фотоленте.