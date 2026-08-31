От Новоалтайска до Солнечной Поляны. Невероятный вид на Барнаул с высоты
Столица края от края до края
31 августа 2026, 07:00, ИА Амител
С высоты 16-го этажа новостройки в центре краевой столицы Барнаул открывается с неожиданной стороны: привычные улицы, районы и знаковые места складываются в единую панораму, где город виден буквально от края до края.
С этой высоты можно рассмотреть Нагорный парк, устремленную в небо телевышку, силуэт элеватора и дальние кварталы Барнаула. В ясную погоду взгляд уходит еще дальше — до города-спутника Новоалтайска. А в другой стороне угадываются жилые массивы улиц Малахова, Власихинской и Солнечной Поляны. Кажется, что весь город помещается в одном кадре — от старых символов до новых районов.
Предлагаем отправиться на виртуальную прогулку по Барнаулу в нашей фотоленте.
07:08:50 31-08-2026
по работе много ездил в СФО.ю частично Урал и ДВО, т.е. есть с чем сравнивать.
Барнаул - действительно красивый город.
Денег бы побольше, бюджетам и людям - не хватает финансов.
07:10:22 31-08-2026
а с высоты стоэтажки, если её выстроить вместо,, сеятеля" будут видны пригороды Новосибирска.
09:21:32 31-08-2026
найди отличия (07:10:22 31-08-2026) а с высоты стоэтажки, если её выстроить вместо,, сеятеля" бу... Нужно вернуть памятник В.И.Ленина на его законное место, а нынешний Памятник Шестерёнке перенести на обратную сторону Моторного Завода, чтобы оно на отстойные пруды смотрело.
17:50:01 01-09-2026
Гость (09:21:32 31-08-2026) Нужно вернуть памятник В.И.Ленина на его законное место, а н... зачем нам какой то виленин?
22:39:46 01-09-2026
Гость (09:21:32 31-08-2026) Нужно вернуть памятник В.И.Ленина на его законное место, а н... Через смотрю лет, когда от тебя останется только прах, а любом случае (!) твоего ленина будут знать только историки.
Сеятель хоть выглядит прикольно, чем разного рода истуканы. И на площади Советов его надо снести и постаоставить что-нибудь интересное. Например, инсталляцию с гербом алтайского края и Барнаула.
Кстати, единственную скульптуру ленина, которую я бы оставил в России - это голову в Улан-Удэ.
Вот она реально прикольно выглядит.
14:44:47 31-08-2026
найди отличия (07:10:22 31-08-2026) а с высоты стоэтажки, если её выстроить вместо,, сеятеля" бу... Не будут, учи географию с геометрией.
23:11:22 01-09-2026
Мимопроходящий. (14:44:47 31-08-2026) Не будут, учи географию с геометрией.... Может быть он (она) геометрию и географию не знает, но абстрактное мышление у него (неё), судя по всему, развито получше вашего.
07:22:27 31-08-2026
На трех фотках увидел окошки своей квартиры!))
08:16:12 31-08-2026
не, с "алтайки", "солнечная поляна" не видна !!!
08:40:54 31-08-2026
Сверху красиво, а если прокатнуться по тем же местам на машине, то будет не очень... Порядок бы навести в городе и дороги сделать, а во дворах, даже в центре, не говоря уже, о дальних районах, какая "красота".
09:17:25 31-08-2026
Фотки во вей красе раскрывают унылость городишки.
10:18:02 31-08-2026
И что на этих фото? Торчащие тут и там многоэтажки.. никакого архитектурного ансамбля НЕТ нигде, даже на центральных улицах! Все, кто в лес, кто по дрова!
Главный архитектор Барнаула чисто для галочки(
11:27:19 31-08-2026
Гость (10:18:02 31-08-2026) И что на этих фото? Торчащие тут и там многоэтажки.. никаког...
с языка сняли, зрелище скорее удручающее. единого ансамбля нет, как-то все сумбурно. вот если бы на месте старого города не было этих странных многоэтажек, остался бы город не более 5-6 этажей - смотрелось бы лучше. а новые районы пожалуйста застраивайте многоэтажками, новое время- новый стиль. это было бы интереснее и с историческокй точки зрения. а для богатеев, которые хотят жить в центре, но с современным комфортом- вполне можно это устроить и в невысоких домах
16:27:32 31-08-2026
Гость (11:27:19 31-08-2026) с языка сняли, зрелище скорее удручающее. единого ансамб... А мне нравится как есть. В центре в том же и старые здания и новые многоэтажки расположены рядом. Здания разных эпох и всё вместе, идёшь и не скучно. То одно здание по пути то другое. Если были бы одни и те же одинаковые здания и кварталы, было бы не так. И при этом ощущается всё равно какой-то общегородской стиль, судя по моим наблюдениям.
22:44:09 01-09-2026
Гость (10:18:02 31-08-2026) И что на этих фото? Торчащие тут и там многоэтажки.. никаког... Главным архитектором Барнаула являются строители, которые навязывают свое мнение адм. города.
10:49:25 31-08-2026
Хорошие фото
11:21:58 31-08-2026
Гость (10:49:25 31-08-2026) Хорошие фото... Вы кого или что похвалили? Фотографа или "виды"?
11:28:07 31-08-2026
Какой страшный с обратной стороны Социалистический, 109
14:38:20 31-08-2026
Гость (11:28:07 31-08-2026) Какой страшный с обратной стороны Социалистический, 109... а на каком фото?
18:26:44 31-08-2026
Гость (14:38:20 31-08-2026) а на каком фото?... На последнем
11:33:35 31-08-2026
Ничего красивого на этих фото не обнаружил, тоска
14:52:40 31-08-2026
Аул во всей "красе"
Понатыкали высоток от балды - привет главному архитектору
Гнать надо с работы за такое
16:38:18 31-08-2026
Гость (14:52:40 31-08-2026) Аул во всей "красе"Понатыкали высоток от балды - привет ... ,, и не просто гнать.. "©
,, кто так строит.." ©