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Десять детей погибли в ДТП на Алтае за девять месяцев 2019 года

, ИА "Амител"
Особую озабоченность у ГИБДД вызывают ДТП, которые произошли по вине ребенка
Нередко именно дети становятся причиной ДТП / Фото: Kaluganews.ru

Нередко именно дети становятся причиной ДТП / Фото: Kaluganews.ru

За девять месяцев 2019 года в Алтайском крае произошло 283 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 298 подростков получили различные травмы и 10 погибли, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При этом, как отметили в ведомстве, особую озабоченность вызывают ДТП, которые произошли по вине именно ребенка.

Так, 12 сентября в Бийске на улице Ленина водитель сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, при этом неподалеку был пешеходный переход. В результате ребенок получил травмы.

В этот же день в Барнауле на улице Попова водитель допустил наезд на мальчика 2005 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Мальчик получил незначительные травмы.

В связи с этим Общественный совет при ГУ МВД России по Алтайскому краю призывает водителей и родителей помнить о том, что "безопасность детей на дорогах — это ваша ответственность".

"Дети после летнего сезона только пошли в школу. Они могут поторопиться, и по каким-то причинам перебежать дорогу на мигающий зеленый или включившийся желтый. Возможно, ребенок опаздывает на урок. Они могут не успеть преодолеть длинный пешеходный переход, пока горит разрешающий сигнал светофора. Особенно это касается первоклассников, которые не до конца адаптировались к началу школьного периода. Они могут забыть спешиться с велосипеда или самоката. Они могут растеряться и перейти проезжую часть там, где нет пешеходного перехода. Речь опять же идет о детях младшего школьного возраста", — говорится в обращении.

Родителей призывают научить своих детей ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Для этого родитель должен быть личным примером, ведь если взрослый перебегает дорогу где попало, держа ребенка за руку, то и ребенок будет поступать так же.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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