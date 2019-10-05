Четверо парней в Алтайском крае изнасиловали женщину, напали на мужчину и угнали авто

Группу молодых людей, которые 27 сентября в Алейске совершили ряд преступлений и скрылись, ищут в Алтайском крае.

В вечернее время они изнасиловали 29-летнюю женщину. Кроме того, в одном из поселков Алейского района преступники избили 45-летнего мужчину, отняли у него имущество на сумму более 7 тысяч рублей и угнали его автомобиль.

Двух подозреваемых удалось задержать. Это молодые люди 19 и 17 лет. Поиски оставшихся членов группы продолжаются.

Их приметы:

Одушкин Роман Сергеевич, 21.03.2001 г.р., гражданин РФ, уроженец Алейска. На вид 20 лет, рост 180 см. Был одет: серая шапка, серая кофта, на горловине которой два металлических кольца со шнурками, штаны синего цвета "Адидас" без полосок, кроссовки синие, при себе имеет серый рюкзак с лямками.

Янпольский Кирилл Сергеевич, 02.06.2001 г.р., гражданин РФ, уроженец Барнаула. На вид 20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет: черная кепка, кофта синяя с капюшоном, штаны темно-синие с двумя полосками. При себе сотовый телефон BQ в корпусе черного цвета.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемых подозреваемых, сообщить информацию по телефонам: 8 (3852) 29-80-94 или 128. По данным следствия, молодые люди могут находиться на территории Кемеровской области.