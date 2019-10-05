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Четверо парней в Алтайском крае изнасиловали женщину, напали на мужчину и угнали авто

, ИА "Амител"
Ориентировки опубликовали в социальных сетях
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Группу молодых людей, которые 27 сентября в Алейске совершили ряд преступлений и скрылись, ищут в Алтайском крае. 

В вечернее время они изнасиловали 29-летнюю женщину. Кроме того, в одном из поселков Алейского района преступники избили 45-летнего мужчину, отняли у него имущество на сумму более 7 тысяч рублей и угнали его автомобиль. 

Двух подозреваемых удалось задержать. Это молодые люди 19 и 17 лет. Поиски оставшихся членов группы продолжаются. 

Их приметы: 

Одушкин Роман Сергеевич, 21.03.2001 г.р., гражданин РФ, уроженец Алейска. На вид 20 лет, рост 180 см. Был одет: серая шапка, серая кофта, на горловине которой два металлических кольца со шнурками, штаны синего цвета "Адидас" без полосок, кроссовки синие, при себе имеет серый рюкзак с лямками. 

Янпольский Кирилл Сергеевич, 02.06.2001 г.р., гражданин РФ, уроженец Барнаула. На вид 20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет: черная кепка, кофта синяя с капюшоном, штаны темно-синие с двумя полосками. При себе сотовый телефон BQ в корпусе черного цвета. 

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемых подозреваемых, сообщить информацию по телефонам: 8 (3852) 29-80-94 или 128. По данным следствия, молодые люди могут находиться на территории Кемеровской области. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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