Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

Сбербанк провел внутреннее расследование и выявил виновного в утечке данных учетных записей по кредитным картам клиентов, сообщается на сайте банка.

В сообщении Сбербанка говорится, что виновным оказался сотрудник 1991 года рождения, "руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений". Доступ к базам он имел в силу служебных обязанностей. Похитить информацию он хотел с целью ее продажи.

"Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия", — говорится в сообщении банка.

В связи с инцидентом с заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф.

"От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора", — сказал Греф.

Ранее сообщалось об утечке персональных сведений о 200 владельцах кредиток. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на теневом ресурсе продают базу данных о 60 млн россиян, которые пользуются услугами банка.