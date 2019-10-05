Воскресенье, 6 Октябрь, 00:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,03
€ 71,35
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

, ИА "Амител"
Работник банка имел доступ к базам данных и пытался похитить информацию
В Сбербанке намерены усилить контроль за данными клиентов / Фото: u-f.ru

В Сбербанке намерены усилить контроль за данными клиентов / Фото: u-f.ru

Сбербанк провел внутреннее расследование и выявил виновного в утечке данных учетных записей по кредитным картам клиентов, сообщается на сайте банка.

В сообщении Сбербанка говорится, что виновным оказался сотрудник 1991 года рождения, "руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений". Доступ к базам он имел в силу служебных обязанностей. Похитить информацию он хотел с целью ее продажи.

"Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия", — говорится в сообщении банка. 

В связи с инцидентом с заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф.

"От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора", — сказал Греф. 

Ранее сообщалось об утечке персональных сведений о 200 владельцах кредиток. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на теневом ресурсе продают базу данных о 60 млн россиян, которые пользуются услугами банка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
23:49
Список профессий для самозанятых в России предложили сократить 0
23:43
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов 0
23:18
Пьяный мужчина решил заступиться за девушку и насмерть забил чемпиона России по боксу 0
23:01
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин 0
22:41
Кинолог прокомментировал советы МЧС по защите от агрессивных собак 0
22:17
Персонал "закрывающегося" роддома в Бийске рассказал о советах прикрыть рот 0
22:11
Сибиряк поймал двенадцатикилограммовую щуку 0
21:42
Наталья Бочкарева ответила на критику после информации о ее задержании с наркотиками 0
21:37
Власти Барнаула пообещали наверстать упущенное время при строительстве детсада 0
21:14
"Народные" автомобильные наклейки предложили урегулировать сводом правил 0
20:42
Ситуацию с известным барнаульским врачом прокомментировали в Минздраве 0
20:29
Первый пешеходный фонтан в Барнауле вызвал у жителей эмоции "от печали до радости" 0
20:05
Все подозреваемые в изнасиловании женщины и нападении на мужчину в Алейске задержаны 1
19:44
"Болото" из сточных вод образовалось перед жилым домом в Змеиногорске 0
19:39
Названо время реакции алтайского комплекса СПРН на ядерный удар по России 2
19:12
Остров на Оби горел в Алтайском крае 0
19:09
Сибирский педагог получил от Кадырова в подарок мед в сотах 1
18:47
Минфин прогнозирует снижение реальных доходов россиян в ближайшее время 0
18:39
Жителей Бийска предупредили о мошенниках, представляющихся газовой службой 0
18:23
Бийчанин, уехавший собирать орехи, пропал в районе Семинского перевала 0
18:09
Алла Пугачева отчитала Билана за постоянные извинения перед самарцами 0
17:51
Губернатор Томенко рассказал о снижении уровня дотационности Алтайского края 4
17:49
Летающий автомобиль начнут собирать в Новосибирске 1
17:21
Алтайский студент выместил злобу от ссоры с друзьями на чужом автомобиле 1
17:16
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку инвалидов в машине с овощами 2
16:48
Влюбленная пара из Алтайского края пыталась продать гашиш в Новосибирске 1
16:44
Растерзанное тело 17-летней девушки с ремнем на шее нашли в Домодедово 0
16:18
Сбербанк назвал версии утечки клиентских данных 2
15:45
Участок трассы до Кузбасса отремонтировали на Алтае за 130 млн рублей 0
15:16
Учитель из Якутии пообещала ученику "спустить шкуру" за потерю тетради. Видео 6
14:44
Медведь убил экс-депутата в Якутии 13
14:14
Двухмесячный ребенок скончался на борту самолета Грозный – Москва 1
13:41
Ребенок выпрыгнул из окна с зонтом, чтобы быть как герой мультика 7
13:09
Американская экоактивистка нашла способ спасти планету. Нужно есть детей 10
12:40
Четверо парней в Алтайском крае изнасиловали женщину, напали на мужчину и угнали авто 3
12:19
В МЧС рассказали, как защитить себя от агрессивных собак 10
11:45
Шамана, который шел в Москву "изгонять" Путина, признали невменяемым 15
11:12
Арнольд Шварценеггер назвал русских девушек самыми красивыми в мире 0
10:47
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, опровергла слухи о новом замужестве 2
10:16
Владимир Путин отметит день рождения с семьей, друзьями и итальянским премьером 23
09:42
Созданный учеными экзоскелет позволил полностью парализованному человеку ходить 0
09:15
Эксперты назвали порог дохода для вхождения в средний класс 8
08:42
Сбербанк подтвердил утечку данных клиентов 7
08:24
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру 3
08:15
Рубцовчане жалуются на холодные батареи, хотя отопительный сезон в городе начался 13
07:45
Матвиенко выступила против разделения сирот на категории 3
07:33
"А голову дома не забыл?" Фразы учителей, которые мы будем помнить всю жизнь 5
07:18
Инвестор заинтересовался Иткульским спиртзаводом 0
07:02
Почти 50 новых машин получили алтайские школы и интернаты в День учителя 3
06:47
Российские космонавты объяснили, почему на орбите редко снятся сны 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.