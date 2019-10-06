Барнаульца ударили ножом в живот в подъезде

Житель краевой столицы получил ножевое ранение в подъезде дома №9 на улице Силикатной в Барнауле, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
ЧП случилось вечером в субботу, 5 октября, около 21:25. Молодой человек воткнул нож в живот барнаульцу, после чего скрылся. Пострадавшего парня увезли на скорой помощи.
По информации сообщества, напавшего на него местного жителя вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов.
Комментарии
Это что два эпизода одного дела? Как вчера ножом, вяжется с недавно из обреза?
Или так, к слову?