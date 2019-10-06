Барнаульца ударили ножом в живот в подъезде

Житель краевой столицы получил ножевое ранение в подъезде дома №9 на улице Силикатной в Барнауле, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

ЧП случилось вечером в субботу, 5 октября, около 21:25. Молодой человек воткнул нож в живот барнаульцу, после чего скрылся. Пострадавшего парня увезли на скорой помощи.

По информации сообщества, напавшего на него местного жителя вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов.