Куда смотреть: жители Алтайского края смогут наблюдать метеорный поток Дракониды

Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать в небе над Алтайским краем в ночь с 8 на 9 октября. Это один из наиболее ярких потоков осени. Стоит ли барнаульцам отложить сон и ждать чего-то необычного (спойлер: не сегодня)? Этот вопрос amic.ru задал ведущему специалисту по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александру Вольфу.

Дракониды — метеорный поток, который каждый год действует в начале октября. Например, в 2019 году их можно наблюдать в небе с 6 по 10 октября. Пик активности придется как раз на ночь с 8 на 9 октября. Кстати, свое название они получили от созвездия Дракона. Именно туда и нужно смотреть, чтобы увидеть поток. Его родоначальник — остатки кометы Джакобини-Циннера. Они на большой скорости входят в атмосферу земли и сгорают, оставляя после себя красивый след. Большинству явления метеоров больше известны как "падающие звезды".

Особенность Драконидов в том, что у них переменный поток. Например, в 1933 и 1946 года наблюдались потоки с активностью в несколько тысяч метеоров в час. Но в этом году, похоже, жителям Алтайского края не стоит ждать "звездного дождя", отметил Александр Вольф.

"Звездный дождь — это сильно-сильно преувеличено, если мы говорим про Дракониды. Если открыть метеорный календарь, то там ожидается активность около 10 метеоров в час. Ну представьте, что за час вы увидите в небе 10 падающих звезд. Да, это, конечно больше, чем обычно. Но то, что будет какой-то "дождь", вызывает большие сомнения," — объяснил Вольф.

Так что любители загадать желание, конечно, могут искать в небе "голову Дракона" — именно там расположена радианта (точка, откуда летят метеоры). Но вот тех, кто ждал чего-то необычного, придется огорчить: метеорный поток будет слабым.

Александр Вольф призывает не огорчаться и дождаться более мощного метеорного потока. По его словам, 14 декабря в Барнауле можно будет наблюдать Геминиды — поток с активностью до 140 метеоров в час. Вот это, по словам Александра, уже будет похоже на "небольшой звездный дождик".