Жители алтайского села уже три месяца жалуются на заваленное целлофаном поле

Работники ушли, а пакеты остались / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
В Алтайском крае жители одного из поселков с июля пытаются доказать, что рядом с ними находится поле, которое завалено целлофаном, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".
Жительница поселка Колос, расположенного в 10 километрах от Рубцовска, решила через соцсети найти управу на предпринимателя, который, по ее мнению, оставил на поле огромное количество мусора.
"Пыталась поговорить с работниками, чтобы они все убрали за собой, а они ее игнорируют", – рассказывают в паблике.
После этого женщина обратилась в администрацию Рубцовского района. Оттуда ей прислали ответ, в котором сообщается, что на поле целлофана нет.
"Выехали на территорию, указанную в вашем заявлении. По результатам проверки было выявлено отсутствие на проверяемой территории целлофана", – говорится в ответе, подготовленном начальником отдела охраны окружающей среды управления АПК Рубцовского района.
Судя по письму, проверка прошла 16 июля. Между тем, как утверждают жители поселка, фотография поля была сделана в октябре – примерно четыре дня назад. И все это время целлофан был на месте, заверяют они.
Комментарии
"Чиновники заверяют, что целлофана на поле нет"
И они правы! Потому что на поле не целлофан, а полиэтилен!
Сказано нет, значит нет. Власти нужно верить. Власть, обманывать не будет.
А если вам мерещится на поле целлофан, то обращайтесь к доктору, по профилю заболевания.
Собрать всем колхозом этот хлам, и свалить в огород того предпринимателя. Только подобное подобным. Иначе, не поймет.
где экозащитники???
спасем океан, спасем планету...
может хоть поле спасем для начала?