КамАЗ уронил дорожный каток в Рубцовске

Грузовик допустил аварию при перевозке дорожного катка – специализированная машина попросту выпала из кузова во время маневра, сообщает портал "вРУбцовске.ру".
ДТП случилось в районе перекрестка улиц Комсомольская и Светлова. К счастью, никого в тот момент поблизости не оказалось – пострадал только сам каток и участок дороги, на который он упал.
Очевидцы утверждают, что техника дорожников должным образом не была закреплена во время перевозки, что, вероятно, и послужило причиной происшествия.
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