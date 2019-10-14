Посетитель турбазы пропал в Горном Алтае

Дмитрий Шестков безвестно пропал 30 сентября, когда покинул туристическую базу "Тавдинские пещеры" в Майминском районе, сообщает сообщество "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Рост 29-летнего парня составляет 180 см. У него крашеные темно-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одета в синий жилет, синюю кофту, голубые джинсы и туфли.
Волонтеры призывают всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении молодого человека либо обстоятельствах его исчезновения, позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или 112.
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