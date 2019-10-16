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Кризис стал заметнее: россияне меньше покупают одежду и обувь

, ИА "Амител"
Замминистра РФ приехал на завод "Русская кожа Алтай" и рассказал о стагнации легкой промышленности. Хотя и выразил оптимизм
Заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов / Фото: altairegion22.ru

Заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов / Фото: altairegion22.ru

Легкая промышленность России после пятилетнего роста в 2019 году показывает нулевую динамику. Но, как предположил заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов, может выйти на небольшой прирост по итогам года. Об этом шла речь на открытии завода "Русская кожа Алтай" 15 октября.

Виктор Евтухов отметил: каждый месяц в России открываются предприятия легкой промышленности. "Предприниматели инвестируют не только в модернизацию, но и в создание предприятий гринфилда – на неосвоенных территориях. Это заставляет нас позитивно смотреть на будущее промышленности", – подчеркнул он.

Впрочем, замминистра признал, что в этом году отрасль находится на нулевой отметке с точки зрения роста, несмотря на то, что предыдущие пять лет росла минимум на 5% в год.

"Это связано с тем, что эта отрасль работает в основном на потребительский рынок. У нас есть небольшая стагнация в розничной торговле, немного упал средний чек и объем приобретения товаров длительного пользования – одежды, обуви, кожгалантереи. Но по итогам года, я думаю, мы все равно будем в положительной динамике. Это показывают последние месяцы", – пояснил Евтухов.

Отметим, что по данным Алтайкрайстата, оборот розничной торговли в регионе прибавил только 0,5% по итогам января-августа к аналогичному периоду 2018-го. Зато отдельные направления легкой промышленности показывают рост. Так, кожевенное производство выросло на 26,5%, одежды – на 13,4%, мебели – на 22,4%. В целом обрабатывающее производство в Алтайском крае за девять месяцев текущего года прибавило 14% к аналогичному периоду 2018-го.

Что известно о заводе "Русская кожа Алтай"

Предприятие входит в группу компаний "Русская кожа" с головным офисом в Рязани. Завод в Алтайском крае построен за два года (с 2017 по 2019) с объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. Часть средств получена по программам господдержки. Кроме того, само предприятие разместили в Заринске – на территории опережающего социально-экономического развития. Это позволило ускорить сроки согласования проектов и подключения к сетям.

"Русская кожа Алтай" – первое предприятие кожевенной отрасли РФ, построенное за последние 20 лет. Инвестор приобрел дорогостоящее итальянское оборудование, а также спроектировал многоступенчатую очистку отходов производства – в основном воды, которой в кожевенном деле требуется очень много. 

15 октября состоялся запуск первой очереди предприятия, а на полную мощность оно выйдет через три года. Ожидается, что в месяц здесь будут перерабатывать до 600 тонн шкур. Сырье для завода закупят у сибирских производителей мяса, а также возможны поставки из Монголии.

Руководство завода намерено экспортировать в страны Юго-Восточной Азии до 80% товара. Также будет налажен сбыт внутри страны. Правительство Алтайского края надеется, что запуск "Русской кожи Алтай" даст толчок для развития легкой промышленности в регионе.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

16.10.2019 14:10
- гость -

Часть средств получено по программам господдержки

16.10.2019 14:12
- гость -

Просто хорошая одежда подешевела. Естественно упал средний чек.

16.10.2019 14:16
- гость -

Просто хорошая одежда подешевела.

Сказочный ...? Доказать свой бред можешь?

16.10.2019 14:24
- гость -

Не только у нас. Одежда дешевеет во всём мире. Перепроизводство. Что тут вам доказывать?

16.10.2019 14:31
- гость -

В натуре сказочный ...

16.10.2019 14:42
- гость -

Уточнили бы, что меньше стали покупать В МАГАЗИНАХ, т.к. все тащат с Али, потому что, реально, дешевле. Есть шанс с размерами лохануться, но в 90% случаев, можно договориться с продавцом об обмене.
В магазах ассортимент убогий, размеров нет, цены задраны накладными расходами.

16.10.2019 14:53
Гость


Правительство Алтайского края надеется, что запуск "Русской кожи Алтай" даст толчок для развития легкой промышленности в регионе.
---------
Маниловщина – образ мыслей и поведение, а также нравственное качество личности, характеризующиеся повышенной пустой мечтательностью, оторванной от реальной жизни, бездеятельностью, заведомо несбыточными желаниями и пожеланиями, беспечностью. Чаще всего она возникает от слабоволия, беспринципности, в условиях жизненного достатка и комфорта, но вполне реальна и в прямо противоположных условиях – от безысходной бедности и нищеты. Это отрицательное нравственное свойство входит в менталитет русского человека. Термин «маниловщина» литературного происхождения – от имени одного из гоголевских героев «Мертвых душ».

16.10.2019 14:57
- гость -

16.10.2019 14:31
- гость -
В натуре сказочный ...

Сам ты убогий. Другой комментатор уже подтвердил мои слова. И не только на Али дешевле. На любом нормальном сайте одежды сейчас море скидок.

16.10.2019 15:13
- гость -

зачарованный лакирует ))
Одежда по дорожала. Хорошая ушла в премиум по ценнику, одноразовые тряпки стали по цене нормальных.
С едой таже тема - помои по цене нормальных продуктов.
Ну вы же любите старые уклады )) «картоха нажарим» ну и в лаптях значит походите ))

16.10.2019 15:21
- гость -

16.10.2019 15:13
- гость -

Очередная бредятина. "По дорожала" - Гы-гы. может "Подо рожала"?

16.10.2019 15:24
- гость -

Не покупаю у русских на рынке никогда. Им чаще надо смотреть "Спортлото 82", про продажу апельсинов.

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