Жители Рубцовска жалуются на "слепой" выезд от "Марии-Ра"

Фото: "вРубцовске"
Рубцовчане жалуются на "слепую зону" на выезде с площадки у супермаркета "Мария-Ра", расположенного на улице Алтайской. Об этом сообщает портал "вРубцовске".
Они утверждают, что видимость закрывают разросшиеся кусты. Из-за них и изгиба трассы водителям сложно заметить транспорт, выезжающий на дорогу.
Кроме того, поблизости есть пешеходный переход, который также замечают значительно позже из-за мешающего обзору кустарника.
Обратившиеся в редакцию издания граждане рассчитывают, что власти обратят внимание на проблему, и сделают движение на этом участке более безопасным.
Комментарии
судя по всему, Рубцовчане слепые выезды еще не видели, раз на этот жалуются
на первой фотке прекрасная видимость. зажрались рубцовчане